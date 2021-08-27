Бывшего директора запорожского аэропорта подозревают в растрате бюджетных средств в размере 500 тысяч гривен. Идентичное подозрение предъявили его двум подчиненными.

Об этом передает пресс-служба Запорожской областной прокуратуры.

Сторона обвинения придерживается версии, что должностные лица намеренно вносили ложные данные об установке антенн.

— В течение 2017-2019 годов подозреваемые лица внесли ложные сведения в акт приемки-передачи, которым засвидетельствовали факт поставки и технической настройки обществом-поставщиком на территории аэропорта антенной системы курсового радиомаяка с количеством 21 антенна, вместо фактически установленных 13 антенн, — говорится в сообщении.

Благодаря такой схеме они присвоили полмиллиона бюджета.

Подозрение трем фигурантам вручили по части 5 статьи 191 УК Украины — завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного в крупных размерах.

Напомним, Высший антикоррупционный суд рассмотрел уголовное дело о расхищении суммы в размере 37 миллионов гривен во время обустройства городка на «Широком лане»