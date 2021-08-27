Збалансоване харчування кішки ‒ це дуже важливий чинник, який впливає на здоров’я тварини. Адже їжа для домашніх улюбленців має відповідати низці якостей, щоб тварина могла смакувати поживними шматочками, активно гратися та досліджувати світ.

Корм Фріскіс ‒ це повнораціонне харчування, яке випускає компанія Purina. Він здатний наситити організм кота корисними речовинами.

Особливості корму Friskies

Кожен ветеринар вам розкаже, що у разі вибору харчування для домашнього улюбленця, насамперед потрібно звертати увагу на склад продукту. Випуск корму Friskies є наслідком роботи багатьох спеціалістів упродовж десятиліть. Формула розроблена спеціально з урахуванням потреб організму тварини, щоб вона могла сповна насолоджуватися власним життям.

На прикладі вологого корму список інгредієнтів Friskies виглядає у такий спосіб:

● м’ясо та субпродукти;

● овочі;

● риба та продукти переробки риби;

● комплекс мінералів та вітамінів.

Варто зазначити, що котячий корм Фріскіс має в складі вітаміни А та D3, таурин, що є дуже важливими інгредієнтами для здоров’я кота, а також залізо, цинк, мідь. Ці якісні компоненти забезпечують правильний розвиток організму, зміцнюють кістки та м’язи, а також підвищують рівень імунітету.

Асортимент кормів Friskies

Компанія Purina пропонує покупцям різні смаки кормів Фріскіс. Ви можете обирати між: куркою, яловичиною чи лососем, та споглядати за тим, який корм смакує краще вашому улюбленцю.

Крім цього їжа для кота Friskies поділяється на такі види:

● для кошенят;

● для дорослих котів;

● для домашніх та кастрованих котів.

Також господарі чотирилапих друзів можуть обирати між сухим та вологим кормом. Сухий корм ‒ це дегідратоване харчування, яке містить у складі додатковий комплекс вітамінів і мінералів. Його легко зберігати, споживання такого корму досить економне, тому він дуже вигідний. Ще однією перевагою сухого корму є досить зручний спосіб зберігання. Продукт не втрачає своїх властивостей із плином часу.

Вологий корм більше нагадує їжу в природному середовищі. Це соковиті шматочки в підливі, від яких кіт буде в захваті. Такий варіант харчування легший для травлення.

Консервований корм можна змішувати із сухим, але перед цим варто відвідати ветеринара, щоб спеціаліст зумів сформувати оптимальні порції.

Корм для котів Friskies ‒ надійний вибір якісного харчування для основних потреб організму вашого улюбленця.

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