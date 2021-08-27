Збалансоване харчування кішки ‒ це дуже важливий чинник, який впливає на здоров’я тварини. Адже їжа для домашніх улюбленців має відповідати низці якостей, щоб тварина могла смакувати поживними шматочками, активно гратися та досліджувати світ.
Корм Фріскіс ‒ це повнораціонне харчування, яке випускає компанія Purina. Він здатний наситити організм кота корисними речовинами.
Особливості корму Friskies
Кожен ветеринар вам розкаже, що у разі вибору харчування для домашнього улюбленця, насамперед потрібно звертати увагу на склад продукту. Випуск корму Friskies є наслідком роботи багатьох спеціалістів упродовж десятиліть. Формула розроблена спеціально з урахуванням потреб організму тварини, щоб вона могла сповна насолоджуватися власним життям.
На прикладі вологого корму список інгредієнтів Friskies виглядає у такий спосіб:
● м’ясо та субпродукти;
● овочі;
● риба та продукти переробки риби;
● комплекс мінералів та вітамінів.
Варто зазначити, що котячий корм Фріскіс має в складі вітаміни А та D3, таурин, що є дуже важливими інгредієнтами для здоров’я кота, а також залізо, цинк, мідь. Ці якісні компоненти забезпечують правильний розвиток організму, зміцнюють кістки та м’язи, а також підвищують рівень імунітету.
Асортимент кормів Friskies
Компанія Purina пропонує покупцям різні смаки кормів Фріскіс. Ви можете обирати між: куркою, яловичиною чи лососем, та споглядати за тим, який корм смакує краще вашому улюбленцю.
Крім цього їжа для кота Friskies поділяється на такі види:
● для кошенят;
● для дорослих котів;
● для домашніх та кастрованих котів.
Також господарі чотирилапих друзів можуть обирати між сухим та вологим кормом. Сухий корм ‒ це дегідратоване харчування, яке містить у складі додатковий комплекс вітамінів і мінералів. Його легко зберігати, споживання такого корму досить економне, тому він дуже вигідний. Ще однією перевагою сухого корму є досить зручний спосіб зберігання. Продукт не втрачає своїх властивостей із плином часу.
Вологий корм більше нагадує їжу в природному середовищі. Це соковиті шматочки в підливі, від яких кіт буде в захваті. Такий варіант харчування легший для травлення.
Консервований корм можна змішувати із сухим, але перед цим варто відвідати ветеринара, щоб спеціаліст зумів сформувати оптимальні порції.
Корм для котів Friskies ‒ надійний вибір якісного харчування для основних потреб організму вашого улюбленця.
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Відповідатиме кожний за своєСтанислав Мартиросов
Збалансоване харчування кішки ‒ це дуже важливий чинник, який впливає на здоров’я тварини. Адже їжа для домашніх улюбленців має відповідати низці якостей, щоб тварина могла смакувати поживними шматочками, активно гратися та досліджувати світ.
Корм Фріскіс ‒ це повнораціонне харчування, яке випускає компанія Purina. Він здатний наситити організм кота корисними речовинами.
Особливості корму Friskies
Кожен ветеринар вам розкаже, що у разі вибору харчування для домашнього улюбленця, насамперед потрібно звертати увагу на склад продукту. Випуск корму Friskies є наслідком роботи багатьох спеціалістів упродовж десятиліть. Формула розроблена спеціально з урахуванням потреб організму тварини, щоб вона могла сповна насолоджуватися власним життям.
На прикладі вологого корму список інгредієнтів Friskies виглядає у такий спосіб:
● м’ясо та субпродукти;
● овочі;
● риба та продукти переробки риби;
● комплекс мінералів та вітамінів.
Варто зазначити, що котячий корм Фріскіс має в складі вітаміни А та D3, таурин, що є дуже важливими інгредієнтами для здоров’я кота, а також залізо, цинк, мідь. Ці якісні компоненти забезпечують правильний розвиток організму, зміцнюють кістки та м’язи, а також підвищують рівень імунітету.
Асортимент кормів Friskies
Компанія Purina пропонує покупцям різні смаки кормів Фріскіс. Ви можете обирати між: куркою, яловичиною чи лососем, та споглядати за тим, який корм смакує краще вашому улюбленцю.
Крім цього їжа для кота Friskies поділяється на такі види:
● для кошенят;
● для дорослих котів;
● для домашніх та кастрованих котів.
Також господарі чотирилапих друзів можуть обирати між сухим та вологим кормом. Сухий корм ‒ це дегідратоване харчування, яке містить у складі додатковий комплекс вітамінів і мінералів. Його легко зберігати, споживання такого корму досить економне, тому він дуже вигідний. Ще однією перевагою сухого корму є досить зручний спосіб зберігання. Продукт не втрачає своїх властивостей із плином часу.
Вологий корм більше нагадує їжу в природному середовищі. Це соковиті шматочки в підливі, від яких кіт буде в захваті. Такий варіант харчування легший для травлення.
Консервований корм можна змішувати із сухим, але перед цим варто відвідати ветеринара, щоб спеціаліст зумів сформувати оптимальні порції.
Корм для котів Friskies ‒ надійний вибір якісного харчування для основних потреб організму вашого улюбленця.
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