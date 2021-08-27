Как и все предыдущие поколения, выпуск 12 серии сопровождался бурей обсуждений и самыми разношерстными мнениями пользователей. Кто-то ликовал от радости, другие же заявляли, что Apple уже не тот. Как бы там ни было, новая линейка подойдет не для всех. Отдельного внимания заслуживает iPhone 12 Pro оригинал, так как это что-то среднее между Pro Max версией и базовой комплектацией.

ДНК iPhone 12 Pro

Будьте готовы, что комплект поставки точно удивит скромностью. Как объясняет сам производитель, это сделано с заботой об экологии. Сами же пользователи думают, что все было ради экономии. Как бы там ни было, но переходник для наушников в эпоху беспроводных технологий действительно был бы лишним. Что еще важно знать:

устройство получилось действительно компактным и удобным, по тактильным ощущениям смартфон побил все рекорды;

появилась новая синяя расцветка, а золотой стал более яркий, также корпус украсили плоские грани, а сам экран увеличился на несколько дюймов;

хоть и экран заявлен как самый прочный и надежный, все же «на Кука надейся, а сам не плошай», поэтому, помимо превентивной защиты от бренда, лучше всего наклеить дополнительное защитное стекло или пленку;

производительность тоже на уровне — хотя Apple A14 Bionic на 50% быстрее своих конкурентов, раскрыть весь потенциал чипсета удастся не с первого раза, так как не все приложения и возможности еще под него оптимизированы.

Безусловно, камеры стали смотреть на мир иначе, но кардинальных отличий от предшественника, 11 айфона, нет. Из новинок — ночной режим доступен для всех камер, для съемки видео еще больше возможностей, а также есть опции для базовой коррекции фото и видео в самом iPhone.

Кто точно не пожалеет о покупке iPhone 12 Pro?

Если в 2021-2022 году вам нужен новый телефон, то вся линейка iPhone 12 будет идеальной для покупки. Здесь реализованы последние технологии, функции и возможности. Версия Pro однозначно придется по вкусу тем, кто часто работает через телефон. Например, предпринимателям, владельцам интернет-магазинов, удаленным сотрудникам. Да и в целом никаких ограничений нет, ведь iPhone 12 Pro — это отличный выбор для повседневной эксплуатации в качестве основного средства связи.

Версия Pro — выгодное приобретение, так как она является той самой золотой серединой между базовой моделью и более усовершенствованной Pro Max. Как бы там ни было, а телефон стал неотъемлемой частью быта, работы и даже учебы, а значит, в любом случае он должен быть технологичным и надежным.