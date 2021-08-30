В Николаеве 23 сентября благотворительный фонд Елены Легкой «Содействие детям» организовывает Благотворительный бал на воде. Цель мероприятия — собрать 1 миллион гривен на покупку аппарата «С-дуга» в хирургическое отделение детской больницы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила сама Елена Легкая.

— Данное оборудование позволит делать операции, которых в Николаеве ДЕТЯМ, никогда ранее не делали. Я говорю о детях, потому что во взрослых больницах такое оборудование есть. Я верю, что справимся с этой задачей! — написала Елена Легкая.

Мероприятие пройдет на территории ресторана «Ушуайя» по адресу Варваровский спуск, 5.

С-дуга или ЭОП, Электронно-оптический преобразователь— устройство, незаменимое в операциях, связанных с установкой имплантов. Принцип работы данной установки как у рентгена, но при этом аппарат обладает минимальной излучающей способностью и, стало быть, наносит минимальный вред организму. ЭОП позволяет делать рентген интраоперационно (прямо во время операции). Использование такого устройства для пациента означает точную установку имплантатов, уменьшение операционной раны и меньшую травматизацию прилежащих тканей).

Напомним, 28 августа в Николаеве состоялся благотворительный футбольный «Матч звезд». Все средства, собранные во время игры, будут направлены на лечение тренера, директора СДЮШОР «Николаев» Сергея Бурименко, который сейчас борется с раком.

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