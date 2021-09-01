Правительство Грузии отказалось от очередного транша финансовой помощи Европейского Союза.

Об этом во вторник, 31 августа, заявил журналистам премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, объяснив этот шаг отсутствием необходимости в получении такой помощи в связи с экономическим ростом последнего времени, пишет DW.

Главной причиной отказа от второго транша европейской помощи глава правительства назвал стремление Тбилиси сократить внешний долг.

Как пишет издание «Грузия онлайн», речь идет о программе помощи на сумму 75 млн евро, получение которой оказалось под угрозой после того, как правящая партия «Грузинская мечта» отказалась от своих обязательств в рамках соглашения с оппозицией, достигнутого по инициативе главы Евросовета Шарля Мишеля, выполнение которого было одним из условий получения финансовой помощи.

Между тем, некоторые наблюдатели полагают, что формальный отказ от финансирования — это попытка сделать хорошую мину при плохой игре. Так, по мнению эксперта по экономическим вопросам Георгия Хухашвили, слова которого приводит «Грузия онлайн», в правительстве «делают вид, будто это не ЕС отказался от финансирования, а они сами отказались от денег».

Напомним, в прошлом году Украина подписала меморандум о кредитном соглашении с Еврокомиссией, в рамках которой сможет получить 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи от Европейского Союза.