В Украине продолжается процесс выхода игорной индустрии с тени. Компании получают лицензии, открываются новые заведения, в бюджет уже перечислено свыше миллиарда гривен. В комиссию, которая регулирует рынок азартных развлечений, поступили запросы 10 зарубежных операторов относительно возможности получить украинскую лицензию на организацию игорных заведений. О том, что на нашем рынке в ближайшее время могут появиться иностранные компании, сообщил один из авторов реформы украинской игорной индустрии, а ныне первый заместитель председателя консультационно-экспертного комитета КРАИЛ Борис Баум.

Результаты и перспективы легализации

Так как переход рынка азартных развлечений в легальную сферу длится уже год, эксперты делают промежуточные выводы о результативности процесса, оценивают перспективы, анализируют адаптацию игроков к новым условиям. Например, Игорь Романюк считает, динамика развития легального сектора не превышает 25% от ожидаемых цифр. Если оценивать потенциал рынка относительно локаций (гостиниц, которые получили лицензию на размещение в своих помещениях игорных залов и казино), то из 84 мест работать начали около 20. Но перспективы есть.

Специалисты также отмечают, что неплохие результаты демонстрируют операторы, которые получили лицензии на обустройство игорных платформ в сети. Согласно данным информационно-справочного портала http://www.gazeta.lviv.ua, в рейтинг лучших онлайн-казино месяца входят легальные бренды Вулкан 777, Joker Casino, First Casino, Slots City, Космолот, Золотий Кубок. В последнее время веб-платформы нарастили популярность благодаря прозрачным правилам игры, большому выбору слотов, розыгрышам подарков, бонусным программам. Например, сайт казино Pin up предлагает промокоды на первый депозит и 250 фриспинов после регистрации.

Стоит отметить, что отечественные компании продолжают подавать заявки. По состоянию на середину августа КРАИЛ выдала 30 лицензий: 11 на обустройство онлайн-казино, 9 — для залов игровых автоматов, 6 получили наземные казино, 3 — платформы онлайн-покера и 1 лицензию выкупили букмекеры.

Иностранные инвесторы готовятся к выходу на украинский рынок

За все время выдачи лицензий (с февраля по июль) КРАИЛ получила и одобрила только одну заявку от зарубежного инвестора. Им стал Майкл Боттчер, основатель и руководитель компании Storm International, владелец международной сети казино Shangri La. В середине мая британский бизнесмен в достаточно торжественной обстановке открыл казино своего бренда в эксклюзивном столичном отеле Fairmont Grand Hotel Kyiv.

И вот новый прорыв — 10 потенциальных инвесторов заявили о своем желании организовать игорный бизнес в Украине. Какие именно компании обратились в КРАИЛ, сказано не было. Борис Баум считает, что возросший интерес зарубежных предпринимателей к украинскому сегменту азартных развлечений вызван одобрением в первом чтении законопроекта о налогообложении игорных заведений. Отметим, что второе чтение и принятие закона в целом запланировано на осень.

Чиновник также заявил, что после утверждения изменений в Налоговый кодекс количество заявок возрастет в разы. Деньги, полученные от выдачи разрешений на организацию казино, онлайн-покера, букмекерских пунктов, залов с автоматами, будут использованы на решение проблем с лудоманией, а также на реализацию социальных программ в сфере здравоохранения, образования, спорта.

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