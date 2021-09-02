Основатель Tesla Илон Маск заявил, что выпуск новой версии спортивного электромобиля Tesla «Roadster» начнется с 2023 года, причина задержки - проблемы в цепочках поставок.

Об этом Илон Маск написал в Twitter.

— 2021 был годом безумного дефицита цепочки поставок, поэтому если бы у нас было хоть 17 новых продуктов - ни один бы из них не стал поставляться. Если предположить, что 2022 год не станет мега-драмой, новый «Roadster» должен появиться в продаже в 2023 году, — написал Илон Маск.

Как пишет CNBC, Tesla представила «Roadster» нового поколения в 2017 году.

В компании тогда анонсировали, что «Roadster» будет владеть максимальной скоростью не менее 400 км/ч, аккумуляторной батареей мощностью 200 киловатт-часов, что обеспечит 1000 км дальности при полной зарядке, и тремя электродвигателями, позволяющими разгоняться до 97 км/ч менее чем за 2 секунды.

Дебют «Roadster» на рынке должен был состояться еще в прошлом году, но его отложили из-за смены приоритетов компании.

Напомним, Tesla разрабатывает человекоподобного робота Tesla Bot, прототип которого может появиться уже в 2022 году.