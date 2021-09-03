В Николаевской области восстанавливают дорогу Н-24 Благовещенское-Николаев на 116 километре.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.
Работы проходят в рамках программы президента Украины Владимира Зеленского «Большое Строительство»
— Продолжается фрезерование дорожного покрытия, вырубка и выкорчевывание деревьев, устройство дренирующего слоя дорожной одежды, — сказано в сообщении.
Служба автодорог области планирует отремонтировать все 183 километра трасы Н-24 Благовещенское-Николаев.
Пресс-релиз
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В Николаевской области восстанавливают дорогу Н-24 Благовещенское-Николаев на 116 километре.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.
Работы проходят в рамках программы президента Украины Владимира Зеленского «Большое Строительство»
— Продолжается фрезерование дорожного покрытия, вырубка и выкорчевывание деревьев, устройство дренирующего слоя дорожной одежды, — сказано в сообщении.
Служба автодорог области планирует отремонтировать все 183 километра трасы Н-24 Благовещенское-Николаев.
Пресс-релиз