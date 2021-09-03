Крупнейший банк Украины – ПриватБанк – предупредил своих клиентов об ограничениях в работе сервисов и невозможности осуществления операций в ночь на 4 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения на своей странице в Facebook в пятницу, 3 сентября.

Указано, что в ночь на субботу с 1:00 до 6:00 будет проводиться оптимизация процессинга.

— Временно не будут работать транзакции по картам, Приват24 для физлиц и бизнеса, LiqPay, а также сеть банкоматов, терминалов и POS-терминалов банка. Мы проводим такие работы, чтобы вы смогли оплачивать покупки и осуществлять операции легко и без проблем, а Приват выдержал любые нагрузки, — говорится в сообщении.

Клиентов призвали позаботиться о наличных деньгах заблаговременно. Тажке в ПриватБанке извинились за неудобства.

Ранее НикВести сообщали, что бывшего главу правления ПриватБанка Александра Дубилета объявили в розыск. Он фигурирует в деле о махинациях в финансовом учреждении до его национализации.