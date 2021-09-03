Лоукостер из Молдовы Flyone будет летать по пути Киев-Москва. Долгое время этим занимался Минск: попасть из Москвы в Киев воздушным путем быстрее всего было через столицу Беларуси.

Об этом информирует avianews.

Билеты с пересадкой в Кишиневе уже доступны для покупки.

Первые самолеты по этому маршруту начнут летать с 1 ноября. График: четыре раза в неделю, кроме вторников, четвергов и суббот.

Новое предложение вписывается в прежнее расписание Flyone. К примеру, дорога из Киева в Москву с учетом пересадки в Кишиневе займет 3 часа 50 минут, из Москвы в Киев – 3 часа 40 минут.

На авиалиниях сообщают, что вылет из Киева назначен на 04:00, прибытие в РФ на 8:50. По обратному маршруту вылет из Внуково на 00:20, прилет в Киев в 3:00.

Цены у лоукостера начинаются от 98 евро за полет Москва-Киев, за маршрут Киев-Москва придется доплатить 43 евро.

Напомним, украинский лоукостер «Bees Airline» стал первой авиакомпанией, которая решила перенести свои рейсы из Херсона в Николаев из-за предстоящего закрытия полосы в аэропорту Херсона.