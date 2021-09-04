Apple объявила, что пока не будет запускать функцию проверки фотографий пользователей на наличие запрещенного контента.

В электронном письме, полученном AppleInsider, компания сообщает, что приняла решение отложить нововведение после реакции общественности.

— В прошлом месяце мы объявили о планах по запуску функций, призванных помочь защитить детей от преследователей, использующих средства коммуникации для их вербовки и эксплуатации, а также ограничить распространение материалов с сексуальным насилием над детьми. Основываясь на отзывах клиентов, правозащитных групп, исследователей и других лиц, мы решили уделить дополнительное время в ближайшие месяцы, чтобы собрать информацию и внести улучшения, прежде чем выпускать эти критически важные функции по обеспечению безопасности детей, — говорится в сообщении компании.

При этом никаких подробностей о том, какие консультации будут проведены, в Apple не раскрыли.

Ранее сообщалось, что производство новых смарт-часов Apple Watch в значительной степени задерживается из-за сложной конструкции нового гаджета.