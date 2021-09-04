Давно хотите купить новый телевизор, холодильник или диван, обновить гардероб, оплатить за онлайн-курсы шитья либо просто появились непредвиденные расходы, необходимой суммы нет, а вы не хотите брать в долг в друзей или брать невыгодный кредит в банке? Для таких случаев существует новый удобный сервис Оплата частями от Frisbee, который позволяет получить товар уже сегодня, а платить за него так, как вам удобно.

Как это работает и в чем преимущества Frisbee

Frisbee — это новый удобный для пользователи сервис оплаты покупок частями, который руководствуется лозунгом «Не потом. Сейчас», советуя откладывать не покупки, а платежи за них, что стало возможным именно с этим сервисом. Больше не нужно составлять бесконечные списки необходимых покупок и планировать приоритетность их приобретения исходя из собственных финансовых возможностей. Теперь можно получить товар сразу, а оплату за него распределить на несколько месяцев.

Услуга по оплате частями удобна не только покупателю, но и выгодна бизнесу, ведь магазин сразу получит всю сумму за товар, который, вероятно, клиент не смог бы приобрести сразу без Frisbee.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо при оформлении покупки в онлайн-магазине выбрать способ оплаты Frisbee, после чего сайт перенаправит вас на страницу сервиса, чтобы оформить оплату частями. Нужно выбрать способ погашения долга, после чего авторизоваться через телефон - если это первая подобная покупка, то придется заполнить анкету. Frisbee практически всегда мгновенно принимает решение по оплате частями, а вам останется лишь ознакомиться с условиями и подписать договор.

Услуга оплаты частями имеет ряд преимуществ, которые максимально упростят процесс покупок и сэкономят время клиента.

Кредитка не нужна. Для оплаты частями не нужна кредитная карта;

Frisbee - единственный в Украине сервис по оплате за покупки частями, который позволяет не платить первый взнос, который трак требуют банки. Первая оплата по рассрочке нужна будет через месяц;

Заявки на оплату покупок частями сервис одобрит мгновенно, а условия будут известны заранее - никаких примечаний со звездочкой «мелким шрифтом» или скрытых переплат;

План оплаты можно настроить под себя, а Frisbee лишь пришлет уведомление о необходимости внесения оплаты на ваш телефон.

Чтобы узнать больше о преимуществах Frisbee — переходите сюда.

Что по оплате?

Как уже было сказано выше, удобство Frisbee в том, что сервис не диктует своих правил по графику оплаты по рассрочке. Сегодня вы просто делаете покупку в магазине или заказываете услугу и выбираете удобный для себя способ оплаты частями. Первый взнос нужно будет сделать только через месяц.

У Frisbee существует два плана оплаты за покупки и никаких лимитов на покупки в интернете.

В течение 45 дней

План похож на оплату частями, которую предлагают банки. Но его преимущество в том, что не нужно сразу вносить первый платеж. Часть суммы или всю стоимость покупки можно оплатить в течение следующих 45 дней. Если вы решите вернуть товар в течение двух недель - с вас не снимут никаких комиссий.

Частями за 3 месяца

Этот способ похож на рассрочку, но не требует первый взнос. С Frisbee можно оплатить товар за 3 месяца. Причем, первый платеж нужно внести только через 30 дней, а остальное - частями за 3 месяца. Рассрочку можно погасить досрочно без какой-либо комиссии. Все просто, чем быстрее вы оплатите покупку, тем меньше процентов вам насчитают.

В личном кабинете на сайте сервиса можно будет увидеть детальный план оплат, также можно увидеть его и из вашего электронного ящика, также прийдет напоминание на телефон.

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