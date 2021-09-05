Представители водного транспорта обратились к директору ГП «Николаевский судостроительный завод» Валерию Калашникову с просьбой пропускать маломерный водный транспорт через акваторию завода, чтобы хоть немного решить проблему с автомобильными пробками.

Об этом представитель Общественного совета при Государственной регуляторной службе Украины Валерий Ветров написал у себя на странице в Facebook.

Он указал, что это предложение «получило поддержку главы Николаевской облгосадминистрации Виталия Кима».

— В связи с пробками на дорогах Николаева, комфортную перевозку пассажиров маломерным водным транспортом в микрорайоны Северный, Ракетное урочище и к Аляудскому мосту добавит удобства и мобильности жителям города. Освоение неиспользованной части реки также создаст условия для перспектив строительства причальных сооружений, связанных с транспортными развязками в этих районах, — отметил Валерий Ветров.

Ранее в Николаеве обсудили развитие рек и маломерного судоходства.