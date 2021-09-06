По состоянию на 10 августа задолженность Министерства обороны по обязательным выплатам военнослужащим составила уже 1,5 миллиарда гривен.

Об этом сообщает главный редактор издания «Цензор.Нет» Юрий Бутусов со ссылкой на анонимные источники.

По данным источников, в сезон отпусков, летом, были полностью остановлены выплаты на оздоровление. Сейчас размер задолженности значительно возрос.

— Сегодня на фронте по всем частям фиксируются массовые задержки «боевых» выплат, — говорит Юрий Бутусов.

С июля у Минобороны нет двух ключевых заместителей министра — по вооружению и по снабжению. Александра Миронюка и Игоря Халимона уволили с этих постов за коррупцию, по ним открыты уголовные дела, и все это время решений никто не принимает.

— Провалены поставки топлива, боеприпасов. Уже сентябрь, а нет контрактов по дизельному топливу. Такого бардака даже в 2014-м не было, а у нас уже восьмой год война. Как обычно, провалено заключение контрактов по Гособоронзаказу. Снова будет сорван ДОЗ (государственный оборонный заказ — ред.), второй год подряд, — говорит Юрий Бутусов.

По мнению Юрия Бутусова, такое положение дел является результатом того, что на посту министра обороны работает Андрей Таран, назначенный «не в интересах армии, а в интересах главы офиса президента Андрея Ермака».

Напомним, Соединенные Штаты пообещали выделить до 60 миллионов долларов военной помощи Украине накануне встречи между президентом Джо Байденом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме.