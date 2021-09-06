Министерство экономики Украины повысило предельную стоимость бензинов на 41 копейку — до 25,94 гривен за литр.

Об этом сообщается на сайте министерства.

В то же время, стоимость дизельного топлива увеличилась на 59 копеек — до 21,69 гривен за литр.

С учетом предельной торговой наценки, стоимость бензина не должна превышать 30,94 гривен за литр, дизтоплива — 28,69 гривен за литр.

Напомним, в августе Министерство экономики Украины снизило расчетные цены для бензина с 26,86 гривен до 26,67 гривен за литр, для дизельного топлива снижены с 22,24 гривен до 21,64 гривен за литр.