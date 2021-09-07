В Одессе поднимут цену на проезд в маршрутках до 10 гривен. Сейчас стоимость проезда составляет 7 гривен.
Об этом сообщает 048.ua.
Так, с 15 сентября стоимость проезда составит 10 гривен.
— Перевозчики предоставили расчеты, которые обуславливают необходимость повышения цены на проезд, — пишет СМИ.
Напомним, что с 1 июня в Николаеве повысили цены на проезд в маршрутках, автобусах и электротранспорте.
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В Одессе поднимут цену на проезд в маршрутках до 10 гривен. Сейчас стоимость проезда составляет 7 гривен.
Об этом сообщает 048.ua.
Так, с 15 сентября стоимость проезда составит 10 гривен.
— Перевозчики предоставили расчеты, которые обуславливают необходимость повышения цены на проезд, — пишет СМИ.
Напомним, что с 1 июня в Николаеве повысили цены на проезд в маршрутках, автобусах и электротранспорте.