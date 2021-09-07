Мы привыкли использовать варочные панели и микроволновки, считая, что так экономим время на готовке. А что, если настоящий источник свободного времени и полезной вкусной еды – это духовка?

Консультанты интернет-магазина техники Eldorado утверждают: покупка продвинутого духового шкафа кардинально изменит ваш рацион и откроет новые горизонты кулинарного искусства.

Дизайн на любой вкус

Современные духовки Gorenje практически во всем отличаются от аналогов 5-15-летней давности. Новый дизайн, расширенные возможности и продуманная система безопасности делают их идеальной покупкой для любителей готовить и профессиональных поваров.

Поклонникам трендовых решений производитель предлагает лаконичные модели в стиле минимализм. Сочетание стекла и металла в этих устройствах отлично гармонирует со столовой в стиле лофт, хай-тек и других актуальных направлениях.

Обладателям классического оформления кухни есть смысл присмотреться к винтажным моделям, тем более что винтаж в них только визуальный. За классическим дизайном скрывается весьма технологичное, мощное и функциональное устройство.

Удобство управления духовкой также важно для большинства покупателей – выбирайте сенсорный или механический тип регулировки, чтобы быстро и интуитивно настраивать нужные значения.

Простота и удобство

С хорошей духовкой баловать семью вкусностями совсем необременительно: загрузите ингредиенты, подберите подходящий режим и - вуаля. Через положенное время кулинарный шедевр на столе!

Ассортимент опций и настроек в новых моделях духовых шкафов ориентирован как на начинающих кулинаров, так и на опытных поваров.

Вы можете воспользоваться:

грилем. Готовьте мясо, рыбу, овощи с изумительным ароматом дымка и минимумом жира;

конвекцией. Равномерно запекайте продукты за счет циркуляции горячего воздуха по всей камере;

функцией СВЧ. Используйте духовку как микроволновку – разогрейте в ней готовое блюдо всего за несколько минут;

разморозкой. Подготовьте замороженные полуфабрикаты или мясо к использованию без потери полезных веществ и вкусовых качеств.

Помните и о самоочистке: с этой функцией ваша духовка будет аккуратной и готовой к использованию в любой момент.

Духовка – долгожитель

В отличие от мелкой бытовой техники, надежность духовых шкафов поражает – при бережной эксплуатации они служат десять и более лет. Длительный срок эксплуатации – главная причина, по которой следует обратить внимание на самые функциональные и технологические модификации.

С течением времени новинки неизбежно оснастят свежими опциями, но и ваша покупка на их фоне сохранит достоинство в ближайшие годы.

Да и сразу после приобретения вы получите больше возможностей, чем те, кто предпочел бюджетные модели. К тому же необходимость заменить духовку они ощутят намного раньше, чем обладатели продвинутых шкафов.

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