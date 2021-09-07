Мінімалізм у якості стилю оформлення робочого кабінету набув широкої популярності завдяки практичності й функціональності. Ключова особливість напрямку — створення ергономічного простору під вимоги конкретної людини. Асортимент мас-маркету далеко не завжди відповідає всім вимогам. Кращим вибором у такій ситуації стане виготовлення меблів на замовлення. Пошук майстра доцільно довірити перевіреному сервісові. Виготовлення меблів під замовлення на Viyar Bazar — це пропозиції від професіоналів з усієї України. Детальний опис послуг, реальні фото й відгуки від клієнтів допоможуть зорієнтуватися у виборі.

Грамотне зонування

Простір кабінету часто використовують не тільки для роботи. Тут можна зустрічати ділових гостей або просто відпочивати. Під час проєктування кімнати важливо заздалегідь передбачити цей функціонал. Дизайнери рекомендують для великих приміщень використовувати зонування з допомогою колірних рішень і оформлення підлоги. За компактних розмірів приміщення межі локацій легко окреслити за допомогою світла й меблів.

Ідеї для робочого столу

До робочого столу в мінімалістичному інтер’єрі висувається багато вимог, оскільки він є центральним елементом простору. Виграшно виглядатимуть моделі з відсіками для канцелярського приладдя, інтегрованими безпосередньо в стільницю. Також органічними будуть меблі без ніжок, коли стільниця кріпиться до стіни на зручній для користувача висоті. Відсутність опор надає їй легкості. Такі моделі створюють з урахуванням індивідуальних параметрів, обираючи виготовлення меблів на замовлення. Доступні ціни та великий вибір кваліфікованих майстрів, які мають великий досвід у такі сфері, пропонує сервіс «ВіЯр Базар».

Діапазон кольорів

Мінімалізм передбачає обмежену гаму: стандартне рішення — два нейтральних і один контрастний кольори. У якості базових дизайнери рекомендують використовувати теплі відтінки: кремовий, попелястий, білий, світло-коричневий. Другий нейтральний колір краще вибрати з палітри природного походження: відтінок деревини, соломи, шкіри стане гармонійним доповненням. У якості акцентних використовують чорний, сірий, темно-синій відтінки.

Системи зберігання в мінімалізмі

Полиці та ящики — максимально заховані, інтегровані з робочим місцем, можуть розташовуватися в нішах. Перевагу надають закритим моделям стриманої форми з непрозорими або скляними фасадами. Важливо уникати візуального шуму, дотримуватися єдності стилю під час розміщення предметів і аксесуарів.

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