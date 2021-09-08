Мать народного депутата от Слуги народа Андрея Клочко за последние два года стала владелицей двух квартир в Киеве, дома, земельных участков и автомобиля Tesla.

Об этом идет речь в расследовании Bihus.Info.

По информации журналистов, рыночная стоимость имущества, которым владеет 70-летняя мать Клочко, составляет около 14,5 млн грн.

В Bihus.Info заявили, что в августе 2021 года Наталья Клочко купила две квартиры площадью 200 и 68 кв.м и нежилое помещение площадью 4,5 кв.м в киевском ЖК Ривьера. По данным расследователей, средняя стоимость квадрата в Ривьере — 35 тысяч гривен, поэтому недвижимость женщины должна стоить около 9,5 млн грн.

В апреля Наталья Клочко купила дом площадью 150 кв.м. в селе Победа под Броварами Киевской области — по адресу, где расположен коттеджный городок «Viva Village Town» с 13 таунхаусами. На странице городка в Facebook указано, что дома чуть меньшей площади можно купить за 1,8 млн грн.

В прошлом году мать нардепа стала владелицей 24 соток в селе Блиставица Киевской области, которые расположены в закрытом коттеджном городке с собственным озером среди леса, сообщает Bihus.Info. Раньше землю на этой территории продавали за 86 тыс. грн за сотку, и участок должен был стоить около 2 млн грн.

Журналисты также заявили, что в прошлом году Наталья Клочко купила автомобиль Tesla Model X 2016 года, который на вторичном рынке стоит от 1,2 млн грн.

Согласно декларации Андрея Клочко, у него нет своего жилья, только две квартиры для регистрации и одна арендованная площадью более 100 кв.м. В комментарии Bihus.Info нардеп заявил, что не финансировал покупки недвижимости матери, и посоветовал общаться напрямую с ней.

Андрей Клочко прошел в Верховную Раду по списку Слуги народа и сейчас руководит комитетом по организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения. До этого он занимался частным предпринимательством — торговлей книгами в магазинах, сообщает Bihus.Info.

ЧЕСНО пишет, что с 2018 года он был помощником проректора Киевского Национального университета строительства и архитектуры, ранее работал там ведущим специалистом отдела международных отношений. С 2017 года Андрей Клочко занимал пост исполнительного директора компании «Хлебарский» и замдиректора по продажам ООО «Агропродэкспорт». Был руководителем ОО Коло и вице-президентом Федерации петанка Украины.

Супруга Клочко до сих пор является предпринимателем и в прошлом году задекларировала более 3,3 миллиона гривен. Информации о матери нардепа в бизнес-реестрах нет.

Ранее сообщалось, что народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Дубинский и его семья владеют 24 квартирами в Киеве и 17 автомобилями.