В среду, 8 сентября, исполком Николаевского городского совета выделил 3 миллиона 500 тысяч гривен из резервного фонда бюджета города на капитальный ремонт канализационного коллектора по улице Флотской.
Финансирование на безвозвратной основе направят Департаменту ЖКХ горсовета Николаев, сообщают НикВести.
— Средства выделяются с целью ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с разрушением самотечного бетонного канализационного коллектора диаметром 600 миллиметров, — сказала директор департамента экономического развития Татьяна Шуличенко.
Все работы выполнят специалисты ГКП «Николаевводоканал».
Как сообщалось, уже 2 месяца КП «Николаевводоканал» не может приступить к ремонтным работам коллектора по улице Флотской из-за того, что депутаты горсовета не перераспределили средства.
Перед этим директор «Николаевводоканала» готов был озвучить жителям улицы Флотской имена депутатов горсовета, которые не выделили деньги на ремонт коллектора.
В итоге ремонтные работы начались 6 сентября.
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В среду, 8 сентября, исполком Николаевского городского совета выделил 3 миллиона 500 тысяч гривен из резервного фонда бюджета города на капитальный ремонт канализационного коллектора по улице Флотской.
Финансирование на безвозвратной основе направят Департаменту ЖКХ горсовета Николаев, сообщают НикВести.
— Средства выделяются с целью ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с разрушением самотечного бетонного канализационного коллектора диаметром 600 миллиметров, — сказала директор департамента экономического развития Татьяна Шуличенко.
Все работы выполнят специалисты ГКП «Николаевводоканал».
Как сообщалось, уже 2 месяца КП «Николаевводоканал» не может приступить к ремонтным работам коллектора по улице Флотской из-за того, что депутаты горсовета не перераспределили средства.
Перед этим директор «Николаевводоканала» готов был озвучить жителям улицы Флотской имена депутатов горсовета, которые не выделили деньги на ремонт коллектора.
В итоге ремонтные работы начались 6 сентября.