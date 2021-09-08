В среду, 8 сентября, исполком Николаевского городского совета выделил 3 миллиона 500 тысяч гривен из резервного фонда бюджета города на капитальный ремонт канализационного коллектора по улице Флотской.

Финансирование на безвозвратной основе направят Департаменту ЖКХ горсовета Николаев, сообщают НикВести.

— Средства выделяются с целью ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с разрушением самотечного бетонного канализационного коллектора диаметром 600 миллиметров, — сказала директор департамента экономического развития Татьяна Шуличенко.

Все работы выполнят специалисты ГКП «Николаевводоканал».

Как сообщалось, уже 2 месяца КП «Николаевводоканал» не может приступить к ремонтным работам коллектора по улице Флотской из-за того, что депутаты горсовета не перераспределили средства.

Перед этим директор «Николаевводоканала» готов был озвучить жителям улицы Флотской имена депутатов горсовета, которые не выделили деньги на ремонт коллектора.

В итоге ремонтные работы начались 6 сентября.