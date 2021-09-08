Верховная рада Украины легализовала виртуальные активы, соответствующий законопроект № 3637 во втором чтении поддержали 276 нардепов.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Этот закон регулирует отрасль криптовалют. Предполагается, что держатели виртуальных активов смогут легально обменивать и декларировать их, а международные криптокомпании — регистрировать блокчейн-бизнес в Украине.

Закон определяет понятие и правовой статус виртуального актива. После подписи президента криптовалюты получат юридический статус, а участники рынка смогут защищать права на виртуальные активы в суде.

Регулятором рынка будет Минцифра, в отдельных случаях полномочия будут у Национального банка и Национальной комиссии по ценным бумагам. Также предполагается создание нового регулятора — Национальной службы по регулированию обращения виртуальных активов (НСВА).

Как подчеркнул вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, Украина одна из лидеров по использованию криптовалюты в мире, но легализация необходима, чтобы дать криптокомпаниям прозрачные условия взаимоотношений с государством, удобную работу с регулятором и выгодное налогообложение.

— В Украине ежедневный оборот виртуальных активов составляет 1 млрд гривен. Но все это находится в тени. Из-за этого международные биржи не могут заходить в Украину. Ни с одной операции с виртуальными активами не платятся налоги, — добавил он.

Михаил Федоров подчеркнул, что на сегодня всего несколько стран в мире легализовали криптоактивы — Германия, Люксембург, Сингапур.

Ранее Сальвадор первым в мире признал биткоин законным платежным средством.

Отметим, что закон о биткоинах был принят в начале лета, а сегодня вступил в силу. В июле страну охватили протесты — группа сальвадорцев, состоящая из левых союзов, студенческих ассоциаций и безработных вышли на митинг, чтобы выразить недовольство принятием биткоина в качестве официальной валюты. Согласно социологическим опросам, 77% сальвадорцев, считают это плохой идеей.

Напомним, в июне криптовалюта биткоин упала до пятимесячного минимума на фоне призыва Народного банка Китая к Alipay принять меры против торговли криптовалютой.



