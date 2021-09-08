Цена газа на хабе TTF в Нидерландах 8 сентября превысила 670 долларов за тысячу кубометров. Стоимость октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на бирже ICE Futures обновила очередной рекорд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные биржи.

Отметим, по данным Gas Infrastructure Europe, запасы газа в европейских подземных хранилищах на конец августа находились на минимальном за многие годы уровне.

Ранее генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что рост цены газа в Европе связан с тем, что «Газпром» отказывается от дополнительного бронирования украинских мощностей.

Напомним, стоимость импортного природного газа в Украине в августе достигла 427,9 доллара за 1 тысячу кубометров.

Таким образом, по сравнению с июлем цена выросла на 19,7%, по сравнению с декабрем прошлого года на 111,3%.

Напомним, что в конце сентября исполнительный комитет Николаевского городского совета должен утвердить новый тариф на теплоэнергию для населения и бюджетной сферы. На сегодняшний день экономически обоснованный тариф для населения, который включает в себя обновленные цены на электроэнергию и газ — 2553 грн/Гкал.