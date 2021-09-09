Грядущий отопительный сезон станет для николаевцев «настоящим вызовом» из-за новой цены на газ для населения — 7,6 гривен за кубометр, при этом крайне важно поддержать и бюджетную сферу, выставив стоимость газа в 11,2 гривен вместо 25 гривен за кубометр.
Николаевской городской голова Александр Сенкевич в Facebook указал, что эти проблемы 8 сентября обсуждались на заседании Ассоциации городов Украины.
Участники встречи подготовили обращение к президенту, правительству и парламенту со следующими просьбами:
Также Александр Сенкевич отметил, что нагрузка из-за разницы в тарифах на теплоснабжение и горячее водоснабжение ложится на местные бюджеты, по его данным, в стране это 25 миллиардов гривен.
Он указал, что государство должно предусмотреть компенсаторы:
Ранее сообщалось, что в конце сентября исполнительный комитет Николаевского городского совета должен утвердить новый тариф на теплоэнергию для населения и бюджетной сферы. На сегодняшний день экономически обоснованный тариф для населения, который включает в себя обновленные цены на электроэнергию и газ — 2553 грн/Гкал.
Ранее глава бюджетной комиссии Николаевского городского совета Федор Панченко спрогнозировал, что тариф на тепло в грядущем отопительном сезоне увеличится в два раза. Это связанно с повышением стоимости природного газа.
Напомним, городской голова Николаева Александр Сенкевич считает, что упомянутое решение центральной власти было предпринято с целью оградить себя от негативной реакции населения на высокую стоимость коммунальных услуг.
Глава фракции «Европейская солидарность» в Николаевском горсовете Елена Киселева также считает, что центральная власть переложила вину на органы местного самоуправления, отдав им полномочия по формированию тарифов на тепло.
В то же время, по мнению спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, ответственность перед людьми за новые тарифы – общая для центральной и региональной власти.
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Грядущий отопительный сезон станет для николаевцев «настоящим вызовом» из-за новой цены на газ для населения — 7,6 гривен за кубометр, при этом крайне важно поддержать и бюджетную сферу, выставив стоимость газа в 11,2 гривен вместо 25 гривен за кубометр.
Николаевской городской голова Александр Сенкевич в Facebook указал, что эти проблемы 8 сентября обсуждались на заседании Ассоциации городов Украины.
Участники встречи подготовили обращение к президенту, правительству и парламенту со следующими просьбами:
Также Александр Сенкевич отметил, что нагрузка из-за разницы в тарифах на теплоснабжение и горячее водоснабжение ложится на местные бюджеты, по его данным, в стране это 25 миллиардов гривен.
Он указал, что государство должно предусмотреть компенсаторы:
Ранее сообщалось, что в конце сентября исполнительный комитет Николаевского городского совета должен утвердить новый тариф на теплоэнергию для населения и бюджетной сферы. На сегодняшний день экономически обоснованный тариф для населения, который включает в себя обновленные цены на электроэнергию и газ — 2553 грн/Гкал.
Ранее глава бюджетной комиссии Николаевского городского совета Федор Панченко спрогнозировал, что тариф на тепло в грядущем отопительном сезоне увеличится в два раза. Это связанно с повышением стоимости природного газа.
Напомним, городской голова Николаева Александр Сенкевич считает, что упомянутое решение центральной власти было предпринято с целью оградить себя от негативной реакции населения на высокую стоимость коммунальных услуг.
Глава фракции «Европейская солидарность» в Николаевском горсовете Елена Киселева также считает, что центральная власть переложила вину на органы местного самоуправления, отдав им полномочия по формированию тарифов на тепло.
В то же время, по мнению спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, ответственность перед людьми за новые тарифы – общая для центральной и региональной власти.