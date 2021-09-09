Грядущий отопительный сезон станет для николаевцев «настоящим вызовом» из-за новой цены на газ для населения — 7,6 гривен за кубометр, при этом крайне важно поддержать и бюджетную сферу, выставив стоимость газа в 11,2 гривен вместо 25 гривен за кубометр.

Николаевской городской голова Александр Сенкевич в Facebook указал, что эти проблемы 8 сентября обсуждались на заседании Ассоциации городов Украины.

Участники встречи подготовили обращение к президенту, правительству и парламенту со следующими просьбами:

немедленно восстановить возможность теплоснабжения и горячего водоснабжения в 59 общинах, разблокировав счета предприятий, арестованые из-за задолженности по оплате за природный газ и его распределение.

устранить дискриминационные нормы в договорах на поставку природного газа.

зафиксировать цену природного газа для бюджетных учреждений до конца отопительного сезона на уровне 11,2 гривен за 1 кубический метр, это обеспечит бесперебойное теплоснабжение больниц, школ, детских садов и других объектов социальной сферы.

Также Александр Сенкевич отметил, что нагрузка из-за разницы в тарифах на теплоснабжение и горячее водоснабжение ложится на местные бюджеты, по его данным, в стране это 25 миллиардов гривен.

Он указал, что государство должно предусмотреть компенсаторы:

увеличить нормативы зачисления НДФЛ в бюджеты местного самоуправления на 5%;

уменьшить объемы реверсной дотации до 20% и увеличить базовую дотацию до 100%;

предоставить дополнительную целевую субвенцию на ремонт улиц и дорог в общинах в объеме 10 миллиардов гривен;

направить общинам 50% средств ГФРР, увеличив его объем до 3% от общего фонда госбюджета.

направить субвенцию из госбюджета местным бюджетам на погашение разницы в тарифах за период 2016-2021 годов в объеме 37 миллиардов гривен.

Ранее сообщалось, что в конце сентября исполнительный комитет Николаевского городского совета должен утвердить новый тариф на теплоэнергию для населения и бюджетной сферы. На сегодняшний день экономически обоснованный тариф для населения, который включает в себя обновленные цены на электроэнергию и газ — 2553 грн/Гкал.

Ранее глава бюджетной комиссии Николаевского городского совета Федор Панченко спрогнозировал, что тариф на тепло в грядущем отопительном сезоне увеличится в два раза. Это связанно с повышением стоимости природного газа.

Напомним, городской голова Николаева Александр Сенкевич считает, что упомянутое решение центральной власти было предпринято с целью оградить себя от негативной реакции населения на высокую стоимость коммунальных услуг.

Глава фракции «Европейская солидарность» в Николаевском горсовете Елена Киселева также считает, что центральная власть переложила вину на органы местного самоуправления, отдав им полномочия по формированию тарифов на тепло.

В то же время, по мнению спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, ответственность перед людьми за новые тарифы – общая для центральной и региональной власти.