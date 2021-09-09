Цена октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures 9 сентября взяла отметку 696 долларов за тысячу кубометров.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Согласно данным биржи, в августе среднее значение контракта «на день вперед» на TTF составляло 533 доллара, в начале сентября — уже 631 доллар за тысячу кубометров.

С начала года средняя цена контракта «на день вперед» на TTF оказалась на уровне 335 долларов за тысячу кубометров.

Главный фактор роста цены – низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы при ограниченном поступлении газа по трубопроводам и в сжиженном виде.

Европейские газохранилища заполнены только на две трети, тогда как до перехода от закачки к отбору газа из подземных хранилищ остается чуть более месяца. На утро среды запасы составляли 69,52%, что на 15,5 процентных пункта ниже среднего уровня за последние пять лет.

Напомним, городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что грядущий отопительный сезон станет для николаевцев «настоящим вызовом» из-за новой цены на газ для населения — 7,6 гривен за кубометр, при этом крайне важно поддержать и бюджетную сферу, выставив стоимость газа в 11,2 гривен вместо 25 гривен за кубометр.