В январе-августе 2021 года транзит природного газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины составил около 29,45 млрд м³ – на 15,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (34,8 млрд м³).

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Оператора ГТС Украины (ОГТСУ).

ОГТСУ обращает внимание, что на аукционе 16 августа Газпром забронировал на сентябрь всего 4% (0,65 млн куб. м/сутки) от предложенных 15 млн куб. м/сутки дополнительных гарантированных транзитных мощностей через ГТС Украины. Таким образом, в текущем месяце транзит снизится до минимально предусмотренных контрактом 109 млн куб. м/сутки.

По мнению главы оператора Сергея Макогона, следствием такой транзитной политики российского монополиста стало рекордное подорожание газа в Европе.

— Украина постоянно предлагает дополнительные транзитные мощности для снабжения дополнительных объемов газа в ЕС. Однако Газпром, к сожалению, постоянно отказывается от них. Создается впечатление, что таким поведением «Газпром» не только стимулирует дальнейший рост цен на газ в ЕС, но и посылает крайне прозрачные сигналы в Европу, что дополнительные объемы газа возможны только через «Северный поток-2», – отметил Сергей Макогон.

Ранее сообщалось, что цена октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures 9 сентября взяла отметку 696 долларов за тысячу кубометров.