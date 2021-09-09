Пицца популярна во многих странах мира. Попробовать итальянское лакомство предлагают как в элитных ресторанах, так и заведениях быстрого питания. Рассказываем, где самая выгодная доставка пиццы в Житомире.

Выгодные акции на пиццу в Житомире

Среди наиболее популярных акций в Житомире присутствуют:

процентные скидки при оформлении самовывоза, а также на заказ в день рождения или праздник;

при доставке не менее 3 шт. самая дешевая из позиций идет по цене упаковки, 2 шт. – индивидуальная скидка или бесплатный напиток;

блюда, заказанные в определенный период времени, по специальным ценам.

При выборе ресторана не ограничивайтесь только акциями. Обязательно обратите внимание на базовую стоимость и вес пиццы. Не меньшее значение играют условия и скорость доставки.

Акции ресторана «Монопицца»

Сеть ресторанов Monopizza предоставляет покупателям скидки на отдельные варианты ассортимента на регулярной основе. Например, заказать пиццу в Житомире можно всего за 99 гривен. Итоговая выгода составит от 33 до 55%!

Ознакомиться со списком актуальных предложений можно на официальном сайте пиццерии. В разделе «Акции» представлено по меньшей мере 2-3 варианта. При этом «Монопицца» не делает акцент на сложности приготовления или базовой цене. За 99 гривен можно приобрести как простую и знакомую всем «Пеперони», так и более необычный вариант вроде пиццы с тунцом и маринованным цукини.

Дополнительным подарком к заказу станет сырный соус. Он подходит как для корочек, так и в качестве дополнения к основной начинке.

Условия доставки пиццы по городу

Большая часть пиццерий предоставляет бесплатного курьера лишь при стоимости заказа в районе 250-450 гривен. Для отдаленных районов и пригорода минимальная цена составляет порядка 500-700. При этом за доставку все равно придется доплачивать — от 45 до 200 гривен.

Курьеры «Монопиццы» привезут еду бесплатно при заказе от 150 гривен. Ресторан использует тестомесы и пицца-печи, сочетая их с прессом и ручной раскаткой. Такой подход исключает ошибки поваров.

За основу приняты итальянские стандарты:

цельнозерновая мука;

натуральная закваска вместо дрожжей;

тонкие и в меру прожаренные коржи;

сыр Mozzarella как базовый компонент начинки.

К тому же, автоматизация обеспечивает быструю доставку без потери качества. Для прибытия в удаленные районы курьеру потребуется около 1 часа. В среднем доставка занимает не более 45 минут. А если вы живете в непосредственной близости от ресторана, то сможете забрать пиццу самостоятельно или получить заказ в течение получаса.

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