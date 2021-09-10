В Николаевской области аграрии не считают нужным должным образом оформлять трудовые отношения с работниками в сезон сбора урожая.

Об этом сообщили в управлении Гоструда в Николаевской области.

Например, в августе на поле в Николаевском районе области выявили 23 незадекларированных работников, которые собирали урожай картофеля.

— За период инспекционной кампании, с 1 июля по 1 сентября, в сфере сельского хозяйства выявили 61 работника, трудовая деятельность которых не засчитывалась гражданам в страховой стаж, они работали без трудового договора, — отметили в управлении Гоструда.

В других сферах хозяйствования количество случаев незадекларированного труда несколько меньше.

— В сфере торговли выявлено 52 незадекларированных лица, в сфере охранной деятельности — 42 человека, в сфере строительства — 13 человек, в сфере транспорта — 12 человек, в сфере организации питания — 8 человек, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что на сегодняшний день каждый пятый украинец работает в теневом секторе экономики, однако, теневая занятость в настоящее время имеет существенную тенденцию к уменьшению.