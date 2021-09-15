Украина доставила Литве третий и последний гуманиатрный груз для сдерживания потока нелегальных мигрантов с территории Беларуси.

Об этом сообщает МИД Украины в Twitter .

— Украина успешно доставила Литве последнюю часть гуманитарной помощи, предоставленной в соответствии с указом президента Зеленского. Мы всегда готовы помочь нашим стратегическим партнерам, — говорится в сообщении.

Напомним, что первая партия украинской помощи прибыла в Литву еще в августе. Тогда Украина отправила 38 тонн груза прибалтийской стране.

1 сентября Украина направила более 48 тонн гуманитарного груза.

Напомним, 1 августа границу Литвы перешло рекордное количество нелегалов из Беларуси.

Ранее в Литве запечатлили на видео, как беларусские пограничники гонят африканских мигрантов на литовскую границу.