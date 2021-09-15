Украина доставила Литве третий и последний гуманиатрный груз для сдерживания потока нелегальных мигрантов с территории Беларуси.
Об этом сообщает МИД Украины в Twitter.
— Украина успешно доставила Литве последнюю часть гуманитарной помощи, предоставленной в соответствии с указом президента Зеленского. Мы всегда готовы помочь нашим стратегическим партнерам, — говорится в сообщении.
Напомним, что первая партия украинской помощи прибыла в Литву еще в августе. Тогда Украина отправила 38 тонн груза прибалтийской стране.
1 сентября Украина направила более 48 тонн гуманитарного груза.
Напомним, 1 августа границу Литвы перешло рекордное количество нелегалов из Беларуси.
Ранее в Литве запечатлили на видео, как беларусские пограничники гонят африканских мигрантов на литовскую границу.
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Украина доставила Литве третий и последний гуманиатрный груз для сдерживания потока нелегальных мигрантов с территории Беларуси.
Об этом сообщает МИД Украины в Twitter.
— Украина успешно доставила Литве последнюю часть гуманитарной помощи, предоставленной в соответствии с указом президента Зеленского. Мы всегда готовы помочь нашим стратегическим партнерам, — говорится в сообщении.
Напомним, что первая партия украинской помощи прибыла в Литву еще в августе. Тогда Украина отправила 38 тонн груза прибалтийской стране.
1 сентября Украина направила более 48 тонн гуманитарного груза.
Напомним, 1 августа границу Литвы перешло рекордное количество нелегалов из Беларуси.
Ранее в Литве запечатлили на видео, как беларусские пограничники гонят африканских мигрантов на литовскую границу.