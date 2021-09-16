Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким заявил, что готов помочь открыть бизнес тому, кто обеспечит в области 500 новых рабочих мест.

Об этом он заявил в среду, 15 сентября, в ходе первого Экономического Литовско-Украинского бизнес-форума, сообщает «Преступности.НЕТ».

Виталий Ким упомянул свое бизнес-прошлое, подчеркнув, что он развивал свое дело не благодаря власти Украины, а вопреки. Поэтому он понимает, с какими сложностями сталкивается бизнес в стране.

— Еще год назад мы с Анной (главой Николаевского облсовета Анной Замазеевой, — прим.) были успешными бизнесменами. И здесь мы находимся для того, чтобы изменить отношение бизнеса к власти. Я точно понимаю, что нужно бизнесу от власти, потому что мой бизнес строился не благодаря власти, а вопреки. Я понимаю, какие барьеры стоят, как сложно открыть бизнес в нашей стране. И здесь я нахожусь именно для того, чтобы наша страна изменилась. Например, первое предприятие, которое обеспечит 500 рабочих мест, я гарантирую, что я сопровожу за руку, не будет никаких преград ни на областном, ни на государственном уровнях — разрешения, геонедры, Кабинет Министров, я сопровожу полностью. Приглашаю, чтобы показать пример, что власть открытая и можно достигать результатов в короткие сроки, — сказал Виталий Ким.

Также он добавил, что готов лично оказать помощь в открытии бизнеса тому, кто откроет в Николаевской области предприятие на 500 рабочих мест.

— Готов сопроводить «под ключ» любой бизнес, который обеспечит сейчас рабочие места. Это моя цель. Моя цель — репутация власти, которая помогает бизнесу развиваться. Благодаря бизнесу может быть развитие страны. Благодаря налогам, благодаря рабочим местам. Я точно понимаю, о чем я говорю, — добавил глава ОГА.

Напомним, в среду, 15 сентября, в центре Николаева открыли Почетное Консульство Литовской Республики. Новое ведомство возглавил президент агрохолдинга «Agrofusion» Сергей Сипко.

Как сообщалось, в мае 2021 года ДТЭК и Николаевская область подписали Меморандум о строительстве Тилигульской ВЭС.