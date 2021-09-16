Николаевский порт «Ника-Тера», входящий в Group DF, начал прием гранулированного шрота подсолнечника урожая текущего года.

Первые автомобили с ним прибыли с Кропивницкого маслоэкстракционного завода, пишет пресс-служба предприятия.

— К концу сентября планируется загрузка первого судна класса Panamax шротом из семян подсолнечника. Сейчас мы обрабатываем шрот подсолнечника для компании Kernel, которая четвертый сезон пользуется услугами порта для перевалки своей продукции. В частности, порт также обрабатывает для Kernel рапсовый шрот и подсолнечное масло. Для хранения шрота подсолнечника мы зарезервировали склады, которые могут принять до 60 тысяч тонн этого вида грузов, — прокомментировал СЕО порта Алим Агакишиев.

Как известно, в этом году порт «Ника-Тера» полностью модернизировал лабораторию, что увеличило скорость проведения анализов растительного масла, шрота подсолнечника и зерновых. Порт приобрел современный автоматизированный спектрометр FT-NIR MPA II Multi Purpose Analyzer немецкой компании Bruker Optics стоимостью 3 миллиона гривен.

— Сейчас мы видим, что объемы перевалки порта постепенно восстанавливаются, а ассортимент грузов растет. Для улучшения качества и скорости перевалки мы постоянно совершенствуем бизнес-процессы, вводим новые технологии хранения и перевалки грузов, – отметил Алим Агакишиев.

«Ника-Тера» реализовала инвестиционный проект по запуску второй очереди маслоперевалочного комплекса мощностью 30 тысяч тонн единовременного хранения. Таким образом объем единовременного хранения наливных грузов достиг 63,4 тысяч метров кубических. Грузовой район №4, который специализируется на перевалке наливных грузов, способен обрабатывать до 900 тысяч тонн в год. Перевалка подсолнечного масла может выполняться одновременно на два танкера, расположенных на двух разных причалах.

В развитие порта Group DF Дмитрия Фирташа инвестировано более 1,5 миллиардов гривен. В рамках реализации Программы по увеличению пропускной способности построен новый весовой комплекс, увеличено количество причалов до 8 протяженностью 1900 метров, модернизирована современная производственная технологическая лаборатория, доведен до 10 единиц парк локомотивов, увеличена протяжённость собственных железнодорожных путей до 23 километров, закуплена необходимая техника для перегрузки грузов.

В 2020 году терминал принял 409 судов, перегрузив 7,380 миллионов тонн грузов. Структура грузооборота в 2020 году выглядела таким образом: зерновые, зернобобовые и масличные грузы составили более 5,55 миллионов тонн или 75 % от общего объёма, навалочные — 1,27 миллионов тонн (18%), наливные — 323 тысяч тонн (4 %), минеральные удобрения — 215 тысяч тонн (3%).

Напомним, за 8 месяцев 2021 года порт «Ника-Тера», входящий в Group DF, перевалил 4,3 миллиона тонн грузов и обработал 285 судов.