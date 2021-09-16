Правительство предприняло ряд мер, благодаря которым удалось сохранить лояльную ценовую политику на природный газ. В отопительном сезоне 2021/2022 годов газ предлагается по цене 7,96 гривен за кубометр для населения и 7,42 гривен за кубометр для предприятий теплокоммунэнерго. При том, что рыночная цена значительно выше.

Об этом шла речь сегодня, 16 сентября, во время онлайн-брифинга начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Николаевской облгосадминистрации Евгения Гладкова, сообщает пресс-служба ОГА.

— Считаю необходимым проводить такую разъяснительную работу среди населения и объяснять, что в следующем отопительном сезоне у нас будет сохранена и ценовая политика, которая есть сейчас, — отметил Евгений Гладков.

Евгений Гладков сообщил, что государственный «Нафтогаз» предлагает, как для бытовых потребителей, так и для производителей тепла и горячей воды по всей стране абсолютно доступные условия для получения газа. В свою очередь, региональная газопоставляющая компания предлагает газ по цене 7,99 гривен за кубометр.

Говоря о накоплении газа в хранилищах, Евгений Гладков заверил, что в украинских подземных хранилищах накоплено достаточно природного газа для обеспечения стабильного прохождения отопительного сезона 2021/2022 годов по оптимальным ценовым предложениям.

Относительно тарифов на электроэнергию, начальник управления ЖКХ облгосадминистрации сообщил, что с 1 октября 2021 вступят в действие новые тарифы на электрическую энергию для бытовых потребителей:

до 250 кВт-час в месяц цена составит 1,44 грн за 1 кВт-ч;

более 250 кВт-час в месяц цена составит 1,68 грн за 1 кВт-ч за весь объем потребления.

— Конечно остаются неизменными тарифные коэффициенты для многозонных электросчетчиков. Например, для 2-зонного тарифа в ночной период с 23:00 до 07:00 применяется коэффициент на уровне 0,5, — отметил Евгений Гладков.

Также Евгений Гладков рассказал о подготовке к работе в отопительном сезоне 2021/2022 годов.

— Уже завершается подготовка к отопительному сезону. В целом, Николаевская область придерживается плановых показателей подготовки, — сообщил Евгений Гладков.

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