Виртуальная торговля уже стала некой альтернативной реальностью, поскольку с каждым годом количество онлайн-магазинов и их клиентов растет. Трудно в больших городах найти продавцов, которые до сих пор не перешли в диджитал. Что касается покупателей, то шопинг в формате онлайн, с одной стороны, экономит время и силы, но с другой – такая простота вызывает постоянное желание что-либо приобрести. Если сложно отказать себе в покупках, то важно, хотя бы, знать способы, как сэкономить.

Специализированные сервисы с актуальными промокодами

Самый простой способ сэкономить на покупке любого товара или услуги, воспользоваться купонами и промокодами продавца. Конечно, отслеживать специальные предложения интересных магазинов по отдельности сложно и долго, но, существуют специальные сервисы, которые занимаются сбором подобной информации и постоянным ее обновлением. Для примера, на страницах крупнейшего портала Emporium промокоды и купоны на скидки ежедневно проверяются и обновляются, что позволяет пользователям быстро найти актуальный способ экономии. На одном сайте собраны скидки большинства популярных магазинов, а также международных продавцов, которые доставляют товары в Украину.

Такие сервисы предназначены, чтобы покупатели смогли в одном месте найти всю актуальную информацию, позволяющую экономить при покупке. Это удобно для пользователей, которые ищут выгодные предложения. Используя уникальную комбинацию (промокод), покупатель может рассчитывать на:

скидку от 5 до 90% на приобретение конкретного товара/услуги;

бесплатную доставку;

подарок к заказу;

возможность поучаствовать в розыгрыше и т. п.

В 2021 году промокоды – это не только о покупке акционных товаров. Купоны на скидку предлагают не только интернет-магазины, но и многие сервисы. Различные промокоды для новых или постоянных клиентов помогают сэкономить на бронировании отеля, авиабилета и даже пакетного тура, на аренде авто, жилья, на оформлении кредита в МФО.

Есть ли недостатки

Многие покупатели до сих пор не верят в акции и скидки, поэтому ищут подвох и недостатки в купонах, промокодах. Но, уже стоит привыкать к тому, что для покупателя это действительно честный и простой способ сэкономить, а для продавца – возможность привлечь новых клиентов или мотивировать уже постоянных на повторные покупки.

Если можно найти у промокодов недостатки, то разве что ограниченный срок действия. Также в некоторых случаях для активации скидки требуется сделать репост какой-то информации, подписаться на рассылку и т.п. В остальном, это хороший способ сэкономить на онлайн-покупках.

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