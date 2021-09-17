Международный валютный фонд начнет виртуальную миссию в Украину по вопросам первого пересмотра программы stand-by ближе к концу сентября.
Об этом сообщил представитель МВФ Джерри Райс, пишет ZN.ua.
При этом он не уточнил конкретную дату.
— Не могу дать никаких деталей о таймлайне выделения денег или о расширении (программы)… Дискуссии продолжаются, — ответил Джерри Райс на просьбу прокомментировать заявления представителей правительства Украины.
Ранее сообщалось, что Миссия Международного валютного фонда может прибыть в Украину через 10-12 дней.
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Международный валютный фонд начнет виртуальную миссию в Украину по вопросам первого пересмотра программы stand-by ближе к концу сентября.
Об этом сообщил представитель МВФ Джерри Райс, пишет ZN.ua.
При этом он не уточнил конкретную дату.
— Не могу дать никаких деталей о таймлайне выделения денег или о расширении (программы)… Дискуссии продолжаются, — ответил Джерри Райс на просьбу прокомментировать заявления представителей правительства Украины.
Ранее сообщалось, что Миссия Международного валютного фонда может прибыть в Украину через 10-12 дней.