Международный валютный фонд начнет виртуальную миссию в Украину по вопросам первого пересмотра программы stand-by ближе к концу сентября.

Об этом сообщил представитель МВФ Джерри Райс, пишет ZN.ua.

При этом он не уточнил конкретную дату.

— Не могу дать никаких деталей о таймлайне выделения денег или о расширении (программы)… Дискуссии продолжаются, — ответил Джерри Райс на просьбу прокомментировать заявления представителей правительства Украины.

Ранее сообщалось, что Миссия Международного валютного фонда может прибыть в Украину через 10-12 дней.