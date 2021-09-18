С 15 сентября до 30 ноября 2021 года компания Renault запускает акцию «Защити свой Renault в непогоду» в Автоцентре Renault Николаев.

Оригинальные аксессуары Renault придают автомобилю индивидуальности и выделяют его среди других. Разработанные специально для каждой модели, аксессуары созданы и протестированы инженерами Renault, поэтому полностью соответствуют техническим характеристикам и дизайну автомобиля.

Приятно и увлекательно путешествовать на любимом автомобиле Renault даже осенью или зимой. А благодаря специальному предложению есть возможность приобрести необходимые оригинальные аксессуары для защиты автомобиля в холодный сезон со скидкой* до 25% среди таких товарных групп: брызговики, подкрылки, коврики резиновые, поддоны и ковры багажного отсека резиновые, дефлекторы окон, защита днища, защита трансмиссии и редуктора, антискользящие трапы, защитные накладки кузова, антискользящие цепи.

С помощью оригинальных аксессуаров можно не только защитить свой Renault от ненастной погоды, но и сделать его более практичным в использовании, расширив его возможности в соответствии со своим стилем жизни: путешествия на природу, поездки по бездорожью или эксплуатация в городе.

Среди зарегистрированных в My Renault участников акции, которые приобрели акционные аксессуары на сумму от 3 000 грн. с НДС, будет разыгран приз** – комплект зимних шин «NOKIAN NORDMAN» (в количестве 4 шт.).

В Аавтоцентре Renault Николаев профессиональные мастера помогут подобрать и установить аксессуары с сохранением гарантии на автомобиль, и предоставить гарантию на продукцию и ее установку. Использование оригинальных аксессуаров — это гарантия качества и надежности.

Подробнее: https://www.m-motors.mk.ua/uk/promo/protect-your-renault-from-rain

Тел: (0512) 77 88 77

Автоцентр Renault Николаев: пр. Героев Украины, 68

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