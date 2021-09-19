Главное следственное управление Государственной фискальной службы Украины начало досудебное расследование по факту неуплаты экологического налога ООО «Николаевский глиноземный завод» в течение последних трех лет. Это привело к тому, что бюджет страны недополучил 240 миллиардов гривен.

Об этом сообщают в общественной огранизации «СтопШлам».

— Досудебное расследование было начато по заявлению ОО «СТОП шлама». Надеемся, что во время данного досудебного расследования правоохранительные органы выяснят не только объем экологического налога, от уплаты которого уклоняется НГЗ, но и законность получения заводом ежегодно более 1 миллиарда гривен из государственного бюджета в качестве бюджетного возмещения НДС, — отметили в организации.

Ранее сообщалось, что Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины остановило рассмотрение документов Николаевского глиноземного завода, поданных для получения разрешения на строительство резервуара для вывода воды, в связи с судебным процессом, инициированным общественной организацией «Стоп-шлам».