Масличные культуры заняли четвертое место в экспорте Николаевской области за 7 месяцев 2021 года.

Об этом сообщает Главное управление статистики.

По данным Государственной таможенной службы Украины, в январе-июляе 2021 года предприятиями региона экспортировано 80 тысяч тонн масличных культур на сумму 45 миллионов долларов США, что на 1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В отличие от предыдущего года, когда в экспортных поставках преобладали соевые бобы, в текущем году более 60% пришлось на семена рапса, которого отгружено за границу 45 тысяч тонн на сумму 27 миллионов долларов, 38% составили соевые бобы, которых было отправлено 34 тысячи тонн на сумму 17 миллионов долларов

Поставлялись масличные культуры в 24 страны мира (в прошлом году 34), среди которых крупнейшими потребителями стали Нидерланды (61% экспорта), Египет (20%) и Турция (8%).

Ранее соощалось, что потребительские цены в Николаевской области с начала 2021 года выросли на 5,7%.