Для защиты растений от различных вредителей частные садоводы-огородники и крупные аграрии используют всевозможные подручные средства и препараты. Одними из наиболее эффективных способов борьбы считаются инсектициды, которые производятся с использованием живых микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности — экзотоксинов и эндотоксинов уничтожающих вредоносных насекомых.

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Механизм действия и особенности применения биопрепаратов

Биологические инсектициды имеют природный состав компонентов узконаправленного действия, которые способствуют параличу вредителей и гибели насекомых. При этом компоненты препаратов не накапливаются в растениях и не имеют негативного воздействия на них, к тому же люди, теплокровные животные и полезные насекомые (пчелы и пр.) не получают никакого вреда от действующих веществ.

Привычные инсектициды имеют в составе ароматизаторы, приманивающие и затем убивающие насекомых путем воздействия химических веществ. Если же говорить о биоинсектицидах, то они характеризуются другим механизмом работы, воздействуя на кишечную систему вредных насекомых. Как только действующие вещества препаратов проникают в желудок вредителей, они вызывают нарушения работы системы пищеварения. Из-за подавления аппетита насекомое больше не способно полноценно питаться, при этом нужные элементы не синтезируются в организме, вследствие чего спустя 4–5 суток вредители гибнут.

Главные преимущества биоинсектицидов

Биологические препараты обладают следующими неоспоримыми преимуществами:

экологичностью: отсутствие вреда для окружающей среды;

экономичностью: простотой использования;

длительной эффективностью;

отсутствием резистентности (привыкания у вредителей).

Многие биопрепараты также оказывают частичное влияние на болезни растений, что гарантирует легкие превентивные профилактические меры.

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