Часто вы выбираете солнцезащитную систему в зависимости от её дизайна, цвета или узора. Но никогда не следует забывать и об ее практичности. В современных жалюзи отлично сочетаются эстетика и функциональность.

Но все же выбрать правильный тип защиты иногда бывает сложно. Ведь требования к затемнению в спальне у вас часто иные, чем в гостиной. Кроме того, у каждого человека свой биоритм и разные потребности, поэтому, если один хочет, чтобы в спальне была темнота даже днем, другому захочется, чтобы комната была наполнена светом.

А если учесть и тот факт, что в разных домах одни и те же комнаты ориентированы на разные части света, то можно прийти к однозначному выводу, что нет универсального решения сразу для всех людей и домов.

Утро

Часто вы уже открываете глаза утром, но не встаете с постели и не начинаете новый день. Иногда это происходит потому, что окна во всем доме затемнены, и именно темнота способствует образованию мелатонина в организме. Этот гормон сна может быть причиной вашей неспособности начать день активно и с улыбкой.

Поэтому, как только вы проснетесь, вскочите с постели и впустите в комнату как можно больше солнца. Если расположение ваших окон обеспечивает достаточную конфиденциальность, то вы можете полностью раздвинуть жалюзи и наслаждаться солнцем на полную.

А если из-за ориентации окон вы не можете полностью открыть окно, выберите оттенок жалюзи, который обеспечивает достаточно света, но при этом гарантирует уединение. Чтобы решить эту проблему, достаточно заказать жалюзи день-ночь. Проснувшись утром, совместите прозрачные полосы, чтобы они хорошо пропускали солнечный свет, но в то же время закрыли от любопытных взглядов со стороны.

Полдень

Когда кухня становится центром событий и температура в ней достаточно высока, то хочется как можно качественней затенить окно и спастись от палящих солнечных лучей, которые проникают снаружи. Если у вас есть балкон или большие французские окна на кухне, рекомендуется выбрать вертикальные жалюзи. Вечером они обеспечат полную приватность в случае с широкоформатными окнами и предоставят множество вариантов управления освещением в течение дня.

Если вы хотите, чтобы в комнату попало максимальное количество солнечного света, поверните ламели перпендикулярно окну. Когда помимо света вам нужно уединение, просто поверните планки. Освещение будет по-прежнему достаточным, но лучи будут проникать под углом.

Преимущества, о которых следует подумать в случае затенения кухни:

это практичность системы затенения.

простой уход

функциональность.

Конструкции, которые лучше не ставить в приоритет на кухне, — это римские шторы. Хотя их легко мыть, они очень легко впитывают окружающие запахи из-за своего материала.

Вечер

Когда солнце садится, каждый дом или квартира становится доступными на всеобщее обозрение. На этом этапе важно иметь такой декор окна, который обеспечит вам полную конфиденциальность. Если вы выберите тканевые ролеты, то всегда лучше отдать предпочтение более плотному материалу. Благодаря легкости в обращении, такие системы затенения обеспечивают достаточно света днем, но вечером они создадут полумрак и сделают интерьер уютным.

Что касается спальни, то не меньшее внимание следует уделить подбору подходящих жалюзи. Если вы встаете рано, например, до восхода солнца, достаточно средней или высокой степени затемнения.

Но если вы работаете посменно или любите дневной сон, то рекомендуется установить тканевые жалюзи. Выбрав высокую степень затемнения, вы даже не заметите, какое сейчас время суток, независимо от того, когда вы проснетесь.

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