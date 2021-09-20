Вчера, 19 сентября, на территории Николаевского международного аэропорта состоялось масштабное автошоу «DRAG AND DRIFT FEST» .

Участники из Николаева и других городов показывали мастерство дрифта и драг-рейсинга.

Одним из партнеров автошоу был Автоцентр Renault Николаев, сообщили в компании.

— Мы рады, что являемся частью такого масштабного мероприятия как «DRAG AND DRIFT FEST». Мы поддерживаем автомобильную культуру и автоспорт, и хотим быть частью развития данного направления в Николаевской области. Так же хотим поблагодарить организаторов DRAG AND DRIFT FEST за масштабную работу и организацию» - прокомментировала команда Автоцентра Renault Николаев.

Гости DRAG AND DRIFT FEST имели возможность получить консультацию от менеджеров, записаться на тест-драйв и увидеть инновационные автомобили Renault в живую.

Также гости не остались без подарков. Благодаря викторине Renault, мы нашли настоящих любителей бренда и наградили подарками - дорожными сумками.

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