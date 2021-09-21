Акции второго по величине застройщика Китая China Evergrande Group на Гонконгской фондовой бирже рухнули более чем на 10% — вслед за ними пошел вниз и весь фондовый рынок Гонконга.

Об этом сообщает The Page.

Капитализация фондового рынка Гонконга составляет около $3 трлн, и он уже потерял 4%. Также промышленный индекс Dow Jones упал на 488 пунктов, или на 1,4%, до 34,097 пункта — самого низкого уровня за два месяца. S&P 500 снизился на 1,5%, также достигнув двухмесячного минимума, в то время как NASDAQ Composite опустился на 1,6% до месячного минимума.

Кроме того, China Evergrande Group еще предстоит выплатить 23 сентября по меньшей мере $83,5 млн по процентам с 30-дневным льготным периодом во время кризиса ликвидности среди китайских и гонконгских компаний, занимающихся недвижимостью.

Как отмечает издание, жесткие меры Китая в отношении застройщиков истощают ликвидность редко торгуемых ценных бумаг, таких как облигации Evergrande. Держателями облигаций Evergrande являются Ashmore Group PLC ASHM (-4,77%) и HSBC Holdings PLC HSBA (-3,82%) (обе из Лондона), BlackRock Inc. BLK, базирующаяся в Нью-Йорке, (-3,21%) и UBS Group AG UBSG из Цюриха (-6,56%).

В то же время вероятное банкротство China Evergrande Group может вызвать эффект домино на рынке недвижимости Китая. Падение китайского рынка может вызвать цепную реакцию на рынках всего мира.

В свою очередь Bloomberg пишет, что пандемия привела к глобальному кризису на рынке недвижимости, при чем не только в сфере продажи, но и в аренде. В частности, по словам мэра Берлина Михаэля Мюллера, немало людей вынуждены покидать арендованное жилье, так как больше не могут себе его позволить. Такая ситуация наблюдается в столицах Германии, Франции, Великобритании и Италии.

Как отмечают эксперты, цены на недвижимость во многих регионах растут по разным причинам. До пандемии были установлены низкие ставки на жилищные кредиты, из-за коронавируса снизились темпы строительства, а семьи стали реже выставлять свое жилье на продажу. В связи с этим во многих странах уже возникла угроза «пузыря». В этой ситуации власти Канады, например, собираются временно запретить иностранцам покупать жилье, а в Китае для снижения цен хотят ввести ограничения для строителей.

Ранее в ООН прогнозировали, что в 2021 году может произойти самый серьезный за 75 лет гуманитарный кризис.