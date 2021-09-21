Аэропорт «Херсон» закрылся на реконструкцию.

Эту информацию подтвердил директор КП «Херсонские авиалинии» Виталий Кучерук, пишет Укринформ.

— Да, закрыли, все идет по плану, — сказал Виталий Кучерук.

По его словам, сейчас снимают плиты на 500 метрах, вскоре начнется фрезерование покрытия основной части взлетно-посадочной полосы длиной 2 тысячи метров.

Виталий Кучерук отметил, что открыть аэропорт планируют до нового года - лишь бы не подвела погода.

В августе депутаты Херсонского облсовета дали согласие на проведение строительных работ по объекту «Реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта «Херсон».

Херсонский аэропорт вошел в Государственную целевую программу развития аэропортов, где предполагается 320 млн грн на реконструкцию его взлетно-посадочной полосы. Софинансирование из областного бюджета составляет 4,6 млн грн.

Проект предусматривает прокладку нового слоя асфальтобетона от 9 до 12 см по всей площади (2000 м) и на участке из бетонных плит (500 м). Это позволит принимать самолеты Boeing 737 —800, 900 и Airbus 321 до 10-12 раз в день. В результате пассажиропоток увеличится до 500 тыс. в год.

Ранее сообщалось, что украинский лоукостер «Bees Airline» стал первой авиакомпанией, которая решила перенести свои рейсы из Херсона в Николаев из-за предстоящего закрытия полосы в аэропорту Херсона.