Впервые за долгое время Беларусь начала покупать картофель у других стран, и это в то время, когда страна известна, как один из крупнейших экспортеров этого овоща в Европе.

Об этом информирует Liga, ссылаясь на аналитику EastFruit.

Всему причиной стал бурный рост цены на этот товар в самой Беларуси. За оптовый килограмм на этой неделе давали $0,30. У соседей значительно дешевле – в Молдове картофель торговался вдвое дешевле, в Польше на 11-13 центов меньше, а в Украине цена была ниже на 6-8 центов.

Эксперты связывают скачок ценообразования с опасениями насчет следующих урожаев и объемов его производства в этом году. В числе негативных факторов: засуха, снизившая урожайность корнеплода.

На фоне подобного положения на рынке Украина выдвинулась на первое место по продаже картошки в Беларусь — больше 15 тысяч тонн за первые два квартала текущего года.

Как сообщалось, Европейский Союз начинает подготовку нового, пятого пакета санкций против режима Александра Лукашенко в Беларуси.