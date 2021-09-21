Суд Евросоюза в Люксембурге постановил, что страна будет выплачивать штраф до тех пор, пока на шахте «Турув» (Turów) не прекратится добыча угля.

Об этом пишет «Вокруг света. Украина».

Рудник находится недалеко от границы с Чехией и Германией. Добыча бурого угля по соседству наносит значительный вред экологии этих стран.

Судебное разбирательство инициировала Чехия.

В ответ на постановление суда польское правительство заявило, что на шахте «Турув» будут продолжать добывать уголь. Даже несмотря на то, что стране придется выплачивать ежедневный штраф.

Такое решение власти Польши обосновывают тем, что закрытие шахты поставит под угрозу стабильность польской энергосистемы.

По данным государственной компании PGE, которая управляет рудником, Turów обеспечивает электроэнергией около 2,3 миллиона польских домохозяйств. Кроме того, шахта является важным работодателем, от которого зависят многие местные жители.

Конфликт между странами обострился, когда в PGE решили расширить рудник ближе к чешской границе. Переговоры по этому вопросу не увенчались успехом: Польша отказалась менять планы.

А тем временем ее оппоненты отмечают, что для бурого угля характерна довольно низкая топливная ценность и более высокая интенсивность выбросов. В том числе по сравнению с каменным углем.

Чехи, живущие близ границы, обеспокоены воздействием шахты на окружающую среду. Они сетуют на то, что в приграничном районе уменьшился уровень грунтовых вод. Немало людей осталось без воды.

PGE в ответ ссылается на результаты исследования, согласно которым воздействие добычи угля на уровень грунтовых вод — минимальное.

Европейский Союз намерен полностью отказаться от угля до 2030 года.

Ранее сообщалось, что возобновляемые источники энергии «обогнали» ископаемое топливо в структуре электроэнергетики Евросоюза.