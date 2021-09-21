В Николаеве городская власть предложила повысить ставки местных налогов, сейчас проект решения передадут на изучение депутатов горсовета и общественности.

Об этом речь шла во вторник, 21 сентября. в ходе заседания планово-бюджетной комиссии горсовета Николаева, передает корреспондент НикВести.

Первый заместитель городского головы Виталий Луков пояснил, что это «непростое предложение» обосновано выводами Госаудитслужбы, где отобразили «сотни миллионов недополученных налогов».

— Там есть деньги, по которым Госаудитслужба предлагает нам пересмотреть наши местные налоги и сборы. Конечно, могут быть возражения по тому, что и сегодня не полностью собираются налоги по существующим ставкам. К сожалению, мы не смогли найти законных путей затребования налогов, которые не платят отдельные предприниматели. Все функции администрирования налогов принадлежат государственным структурам. По результатам аудиторского исследования нашего бюджета, а также исходя из сравнительных таблиц городов, в том числе и тех, где бизнес говорит, что ему комфортно, мы увидели, что наши налоги существенно, в иногда и в разы отличаются от налогов в других городах. Поэтому мы набрались смелости, выходим к вам и общественности, — рассказал Виталий Луков.

Чиновник обратил внимание, что все новшества предлагается ввести только с 2023 года, поэтому есть время для общественных слушаний и изучения экспертных мнений.

Всего городская власть предлагает изменить ставки по следующим сборам: налог на недвижимое имущество, Единый налог на первую и вторую группы, налог на нежилое имущество и налог на жилое имущество.

Налог на недвижимое имущество, а именно на квартиры с площадью больше 60 квадратных метров, и на дома площадью больше 120 квадратных метров:

— Все, что больше этой нормы, например, больше 60 квадратных метров квартира, дополнительно облагается налогом. До сегодня в Николаеве установлена ставка 0,1 от минимальной зарплаты. В других городах, хочу, чтобы вы это почувствовали, у нас это составляет 4,72 гривен в год на 1 квадратный метр, а в Херсоне в два раза больше. Черкассы, ставка 0,5 — 123 гривны, Кропивницкий — 0,3, там 14 гривен платят за 1 квадратный метр сверх нормы, а у нас — 5. В Виннице вообще 0,75. Днепр — 1,5, то есть 71 гривну за каждый квадратный метр платят дополнительно. Мы же предлагаем 0,5, это 23,6 копеек за каждый метр квартиры сверх нормы.

Налог на нежилое имущество, сейчас в Николаеве действуют ставки от 0,1 до 0,5 минимальных зарплат, это от 6 до 30 гривен за квадратный метр

— Предлагается от 0,2 до 1, что составит от 12 гривен за квадратный метр до 60 гривен за квадратный метр.

Депутаты призвали отдельно уточнить ставку для портовых территорий.

В итоге члены депутатской комиссии приняли решение поручить говорить регуляторную процедуру по проекту изменения местных налогов, при этом на следующем заседании к вопросу вернуться, чтобы обсудить остальные сборы, которые сегодня не успели изучить.

Аудит бюджета Николаева за январь 2018 года – март 2021 года показал, что из-за неэффективных управленческих действий и других нарушений город потерял 2,6 миллиарда гривен.