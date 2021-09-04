Аудит бюджета Николаева за январь 2018 года – март 2021 года показал, что из-за неэффективных управленческих действий и других нарушений город потерял 2,6 миллиарда гривен.

Об этом свидетельствует информация на сайте Государственной аудиторской службы Украины о результатах проверки бюджета Николаева.

Сообщается, что по результатам государственного финансового аудита бюджета города Николаева установлено нарушений и недочетов на общую сумму почти 2,6 миллиарда гривен, в том числе нарушений, которые привели к потерям по результатам 7 ревизий и проверки закупок – 130 миллионов гривен; неэффективных управленческих действий – 2,1 миллион гривен; других нарушений и недочетов – почти 400 миллионов гривен.

К примеру, из-за занижения ставок налога на недвижимое имущество, городской бюджет потерял возможность получить 110 миллионов гривен доходов, ещё бюджет недополучил почти 69 миллионов гривен доходов, поскольку не было предпринято меры по взысканию убытков из-за нарушения земельного законодательства.

Помимо этого, из-за недостаточно эффективной разъяснительной работы с горожанами о необходимости заключить декларацию с врачом, медучреждения недополучили из госбюджета почти 149 миллионов гривен.

— Из-за включения в сеть Департамента ЖКХ и исполнительного комитета получателей бюджетных средств коммунальных предприятий, которые осуществляли свою деятельность убыточно, из городского бюджета, с нарушением действующего законодательства, были выделены средства в виде финансовой поддержки на общую сумму более 84 миллионов гривен, - говорится в сообщении.

Кроме этого этого, несмотря на требования действующего законодательства распорядители бюджетных средств перечислили коммунальным предприятиям взносов в уставный капитал на их банковские счета без соответствующего решения Николаевского городского совета на общую сумму почти 70 миллионов гривен и почти 62 миллиона гривен – на счета банка негосударственного сектора.

Аудиторы также указывают, что выделение городским советом взносов в уставный капитал без определения направлений их использования привело к направлению коммунальными предприятиями полученных средств на текущие расходы в сумме более 189 миллионов гривен, что не способствовало развитию материально-технической базы, обновлению и модернизации основных фондов.

— Городскими учреждениями здравоохранения за счет средств, предусмотренных на их содержание, пролечено 19 тысяч пациентов, которые не являются жителями города Николаева, на что использовано средств на общую сумму почти 107 миллионов гривен. За счет средств городского бюджета произведены расходы на подготовку рабочих кадров из контингента учащихся, которые не зарегистрированы в городе Николаеве, на общую сумму почти 134 миллиона гривен, – сказано в сообщении.

Кроме этого, изготовление проектно-сметной документации на объекты нового строительства, реконструкции и реставрации объектов, которые не финансировались в течение 4-14 лет, свидетельствует о неэффективном использовании бюджетных средств и может привести к потере активов на сумму почти 52 миллиона гривен.

Также анализ структуры исполнительных органов Николаевского городского совета показал дублирование отдельных функций. В случае оптимизации структуры и численности органов местного самоуправления расчетная ежегодная экономия бюджетных средств на содержание аппарата горсовета и его исполнительных органов будет составлять более 75 миллионов гривен.

— Подводя итоги аудита, специалисты управления предоставили ряд предложений для эффективного и рационального использования имеющихся финансовых и материальных ресурсов, улучшение социально-экономического состояния общества, устранения выявленных нарушений и недопущению их в будущем, - говорится в сообщении.

Напомним, что Управление капитального строительства и Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета потратили 27,6 миллионов гривен на разработку проектно-сметной документации по 89 объектам, однако работы по ним так и не начали.