Управление капитального строительства и Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета потратили 27,6 миллионов гривен на разработку проектно-сметной документации по 89 объектам, однако работы по ним так и не начали.

Об этом говорится в отчёте управления Южного офиса Госаудитслужбы про результаты государственного финансового аудита бюджета Николаева, пишут НикВести.

Согласно документу, с 2018 года на баланс Управления капитального строительства горсовета передали объекты незавершенного строительства и проектно-сметную документацию на их строительство и капремонт. По данным бухгалтерского отчёта, незавершенные капитальные инвестиции управления за три года увеличились почти в 8 раз: с 10 миллионов 330 тысяч 900 гривен (по состоянию на 1 января 2019 года) до 53 миллионов 792 тысяч 900 гривен (по состоянию на 1 января 2020 года) и 87 миллионов 442 тысяч 300 гривен (по состоянию на 1 января 2021 года).

Аудиторы выяснили, что для завершения работ по объектам незавершенного строительства необходимо 4 миллиарда 129 миллионов 171 тысячу 700 гривен, а к бюджетному запросу на 2021 год указана сумма в 3 миллиарда 339 миллионов 707 тысяч 200 гривен.

— Решением горсовета утверждены ассигнования УКСа на 2021 на общую сумму 80 миллионов гривен, в том числе: капитальный ремонт – 40 миллионов 668 тысяч гривен, реконструкция и строительство – 39 миллионов 332 тысячи гривен, – сказано в документе.

В документе также указывается, что по состоянию на 31 марта 2021 года на балансе УКСа числится 76 объектов незавершенного нового строительства, из которых по 40 – имеется проектно-сметная документация, разработанная в период с 2006 по 2017 год на общую сумму 12 миллионов 594 тысячи 26 гривен. При этом финансирование работ по этим объекта в период с 2018 по 2020 года не проводилось, а на 2021 год – не предусмотрено.

— Учитывая, что с момента изготовления проектно-сметных документаций по указанных объектам прошло от 5 до 15 лет и изменилась нормативно-законодательная база в сфере строительства, то проекты нуждаются в корректировке либо вообще потеряли свою актуальность, – сказано в отчёте аудиторов.

Кроме этого, в период с 2018 по 2020 года из бюджета города было выделено 2 миллиона 320 тысяч гривен на разработку проектов по объектам управления капстроительства, из которых по трем – работы не были начаты или же строительство было прекращено из-за нецелесообразности. В связи с этим, бюджет Николаева потерял ещё 673 тысячи 300 гривен.

Помимо этого, в течение 2018-2020 годов УКСу были переданы проектно-сметные документации по 80 объектах незавершенного капитального ремонта на общую сумму 17 миллионов 180 тысяч 700 гривен. По этим объектам в 2015-2016 годах была проведена экспертиза, однако работы по капитальному ремонту 24 из них (общая стоимость 3 миллиона 486 тысяч 200 гривен) так и не было начато, а средства на 2021 не были предусмотрены. При этом, процент готовности отдельных объектов капитального ремонта, проектно-сметная документация по которым была разработана в 2018-2020 годах на общую сумму 3 миллиона 28 тысяч 800 гривен, составляет от 1 до 13 процентов.

— Подрядчикам оплачено работы по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту на общую сумму 6 миллионов 515 тысяч гривен, однако выполнение строительных работ по ним не финансируется в течение длительного времени, что в дальнейшем приводит к корректировке проектов и излишнему расходованию бюджетных средств, – сказано в отчёте.

Помимо этого, в отчёте указано, что аналогичная ситуация сложилась с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета. В частности, на балансе департамента числится проектно-сметная документация по 29 объектам, которая была разработана в период с 2012 по 2020 год на общую сумму 11 миллионов 850 тысяч гривен.

Указывается, что незавершенные капитальные инвестиции департамента за три года увеличились почти в 4 раза: с 68 миллионов 143 тысяч 300 гривен (по состоянию на 1 января 2019 года) до 222 миллионов 676 тысяч 900 гривен (по состоянию на 1 января 2020 года), 301 миллиона 634 тысяч 300 гривен (по состоянию на 1 января 2021 года) и 298 миллионов 92 тысяч 500 гривен (по состояния 1 апреля 2021 года).

Аудиторы отмечают, что поскольку проектно-сметная документация со сроком изготовления 2012-2018 годы по 22 объектам на общую сумму 10 миллионов 900 тысяч 400 гривен устарела и не используется – это «неэффективное использование бюджетных средств».

Напомним, что в отчёте управления Южного офиса Госаудитслужбы про результаты государственного финансового аудита бюджета Николаева также идёт речь о сроках строительства детского сада в микрорайоне Северный и о реконструкции пристройки школы №22, на которую из бюджета Николаева с 2016 года выделили 5,4 миллиона гривен. Данными объектами также занимается Управление капитального строительства Николаевского городского совета.