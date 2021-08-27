В Госаудитслужбе заявили, что при условии дальнейшего финансирования строительства детского сада в микрорайоне Северный в размере от 3 до 6 миллионов гривен в год, работы могут затянуться на 15-20 лет.

Об этом говорится в отчёте управления Южного офиса Госаудитслужбы про результаты государственного финансового аудита бюджета Николаева, пишут НикВести.

В документе сказано, что в 2016 году компания «Архидизайн» за 1 миллион 276 тысяч гривен изготовила проектно-сметную документацию по строительству детского сада по улице Архитектора Старова в микрорайоне Северный, которую спустя два года передали на баланс Управления капитального строительства Николаевского городского совета. Однако, как указывается в аудите, строительство детского сада не было начато, поскольку земельный участок под его строительство находился на значительном расстоянии от жилых домов, в районе, который не обеспечен инженерно-транспортной инфраструктурой.

Позже в горсовете решили выделить под строительство детского сада земельный участок, который расположен по улице Лучевой в микрорайоне Северный и разработать по нему новую проектно-сметную документацию, а старую – «оставить на перспективу».

В течение 2-19 года на данный объект было освоено ещё 6 миллионов 315 тысяч 500 гривен, из которых 4 миллиона 944 тысячи 500 гривен – средства субвенции социально-экономического развития, 1 миллион 371 тысяча 300 гривен – средства бюджета Николаева. Тогда на данные средства была разработана проектно-сметная документация, проведена его экспертиза, выполнено работы по установке внешних сетей водоснабжения и электроснабжения.

Указывается, что общая стоимость работ по строительству детского сада составляет 112 миллионов 701 тысяча 200 гривен.

Помимо этого, сообщают аудиторы, в 2021 году на данный объект из Государственного фонда регионального развития предусмотрено выделение 3 миллионов гривен. По состоянию на март 2021 года готовность строительства детского сада на Северном составила 6%.

— При условии финансирования указанного объекта в сумме 3-6 миллионов гривен в год, его строительство может затянуться на 15-20 лет, что приведет к подорожанию проектно-сметной документации в несколько раз, – говорится в документе.

Ранее сообщалось, что в Николаеве к 2024 году планируют завершить половину работ по строительству нового детского сада в микрорайоне Северный, освоив в течение четырех лет 53,3 миллиона гривен.

Напомним, что о планах построить в микрорайоне Северный детский сад на 320 мест сообщалось ещё в 2013 году. В проекте бюджета Николаева 2015 года на строительство детского сада предусматривалось 3 миллионов 416 тысяч гривен, а в бюджете 2016 года на объект выделялось 2,5 миллионов гривен. Однако, ни в 2015, ни в 2016 годах выделенные на детский сад деньги не были освоены. Примечательно, что на тот момент общий объем финансирования строительства этого объекта оценивали в 66 миллионов гривен.

В мае 2017 года сообщалось, что на строительство детского сада по улице Лучевой планируется выделить 3 миллиона гривен, в том числе для проектных работ и экспертизы. Тогда депутат горсовета Алексей Лепишев заявил, что если не начать строительство сейчас, то к зиме строить его уже будет поздно. Однако ни в 2017, ни в 2018 году детский сад так и не был построен.

Ещё в 2019 году стоимость строительства детского сада оценивалась в 104,6 миллиона гривен. Тогда даже был проведен тендер, в котором победила «Строительная компания «Интербуд», предложившая выполнить работы по строительству детсада за 97,3 миллиона гривен.

Также сообщалось, что в бюджете Николаева 2020 года на строительство детсада в микрорайоне Северный направляли 2 миллиона гривен, а проектом городского бюджета на 2021 год на объект предусмотрено выделение 700 тысяч гривен.