Начало рассмотрения апелляции Николаевского глиноземного завода на решение суда о выплате 9,21 млрд гривен компенсации пострадавшим, вновь актуализировало тему противостояния НГЗ и организации пострадавших «Стоп шлам».

Управляющий партнер юридической компании GRECO Павел Куфтырев в интервью «РБК-Украина» рассказал о причинах, по которым юристы взялись защищать пострадавших от отходов производства НГЗ – красного шлама.

— Мы помогаем гражданам, проживающим возле завода, являющегося большим загрязнителем, отстоять их право на безопасную окружающую среду. И это касается, прежде всего, самих работников завода. Компания, с другой стороны, получает сигнал: мы говорим, что в XXI веке нельзя использовать методы работы, которые были нормальными полвека назад… Некоторые рассчитывают, что в Украине они заработают деньги, а их дети поедут в более комфортную или экологически чистую страну и нанесенный ущерб не коснется их. Но эти надежды – несбыточны», – заявил Павел Куфтырев.

Павел Куфтырев

По словам адвоката, проблема также состоит в том, что красный шлам без каких-либо разрешений Минэкологии незаконно складируется на огромных хранилищах вблизи Николаева. «Эти захоронения останутся там навечно», – объяснил он.

— Красный шлам – это отходы производства, которых нельзя избежать. Но их можно правильно утилизировать. И сделать это можно было намного раньше, не дожидаясь критической ситуации. Эти отходы очень токсичны, что, в совокупности с другими факторами, усиливает риск возникновения тяжелых заболеваний. Достаточно взглянуть на статистику распространения онкологических заболеваний по Украине, – сказал управляющий партнер юридической компании GRECO.

Он напомнил, что в мае текущего года юристы GRECO добились вынесения судом первой инстанции решения в пользу местных жителей.