Полиция установила уже более 60 человек, которые были указаны в иске общественной организации «Стоп шлам» против Николаевского глиноземного завода без их ведома.

Об этом заявил адвокат НГЗ Владимир Ващенко во время апелляционного рассмотрения дела на 9,2 миллиарда гривен, сообщается на официальной странице предприятия в Facebook.

Вчера, 21 сентября, в Николаевском апелляционном суде состоялось второе заседание по обжалованию решения Заводского районного суда Николаева о взыскании с Николаевского глиноземного завода 9,2 милиларда гривен в пользу общественной организации «Стоп Шлам».

«Во время судебного заседания, адвокаты НГЗ предоставили суду очередное доказательство мошенничества со стороны учредителей «Стоп шлам». Согласно материалов уголовного производства установлено уже более 60 человек, которые указаны как якобы пострадавшие в иске общественной организации, но на самом деле никогда не слышали даже о ее существовании и не имеют никакого отношения к ее деятельности», – отмечают на предприятии.

По словам адвоката НГЗ Владимира Ващенко, для фабрикации дела в суде первой инстанции была использована подделка документов и заявлений людей, которые не были членами общественной организации и отрицают свое участие в ней.

В НГЗ надеются, что правоохранительные органы и суд дадут соответствующую оценку таким действиям.

«Надеемся, правоохранительные органы и суд дадут соответствующую оценку екорейдерам и защитят тысячи людей от псевдоактивистов, которые в поисках наживы готовы разрушить не только стабильно работающее предприятие, а и благосостояние всего региона» – говорится в сообщении.

Ранее журналисты установили, что в большинство членов «Стоп шлам», указанные в иске 9,2 млрд грн, не знают об этой общественной организации или вообще не существуют.

Полиция уже открыла уголовное производство в отношении учредителей общественной организации.

В то же время ГБР и НАБУ расследуют действия судьи Заводского районного суда Ирины Бобровой, которая с многочисленными нарушениями вынесла решение в пользу «Стоп шлам».