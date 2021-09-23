Компании газового сектора Украины, Германии, Чехии и Словакии создают Центрально-Европейский водородный коридор, труба будет доставлять зеленый водород из Украины в Европейский союз.

Сообщается, что совместная инициатива направлена на создание водородной магистрали в Центральной Европе для транспортировки водорода из перспективных районов производства в Украине через Словакию и Чехию в районы повышенного спроса в ЕС.

Среди компаний-участников — EUSTREAM (компания-оператор ГТС Словакии) Оператор ГТС Украины (ОГТСУ), NET4GAS (компания-оператор ГТС Чехии) и OGE (ведущая компания-оператор ГТС Германии).

По словам заместителя гендиректора по развитию и трансформации Оператора ГТС Украины Павла Станчака, водород будет играть значительную роль до 2050 года, когда европейская экономика, как ожидается, достигнет углеродистой нейтральности.

— Именно поэтому мы должны начать исследования этих возможностей уже сегодня. Водород - это перспективная технология, которая находится на ранней стадии внедрения в масштабах всей экономики. Партнерство с соседними операторами ГТС создаст синергетический эффект для развития зеленого водорода, — добавил он.

Также сообщается, что газотранспортные системы Словакии, Чехии и Германии намерены перефпрофилировать для транспортировки водорода.

— Наша надежная система транспортировки могла бы обеспечить гибкий и очень экономически выгодный способ дальнейшей транспортировки экологически чистой энергии на рынки ЕС. Мы стремимся сделать нашу инфраструктуру готовой к использованию водорода и внести вклад в достижение целей ЕС по декарбонизации, — заявил гендиректор чешского EUSTREAM Ростислав Нукович.

Ожидается, что Германия станет ключевым регионом спроса на водород в Европе, который будет импортировать значительные объемы для обеспечения потребностей.

Организаторы проекта уже начали изучать возможность технической реализации создания Центрально-Европейского водородного коридора для транспортировки чистого водорода в объеме до 120 ГВт*ч в день. Управляющий директор словацкого NET4GAS Андреас Рау уверен, что первые результаты этого процесса, а также ориентировочная стоимость транзита водорода будут известны уже в следующем году.

Как сообщалось ранее, глава комитета Сената США по международным отношениям Боб Менендес и 10 его европейских коллег подписали совместное заявление, в котором выражают свое несогласие с соглашением между США и Германией по газопроводу «Северный поток-2»